Приближается Пасха, и мы подобрали для вас рецепт кулича быстро и просто. Классический кулич готовить довольно долго, ведь тесту нужно несколько раз подойти, прежде чем можно будет приступать к выпеканию. Но обязательно ли тратить полдня на тесто на пасху? Суперфиналист 7 сезона «МастерШеф» Михаил Грушецкий поделился рецептом «быстрого» кулича, который можно приготовить всего за полтора часа.

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Ингредиенты:

мука – 2 ст.

сахар – ½ ст.

яйца – 3 шт.

растительно-сливочная смесь – 100 г

вишня сушеная – 50 г

клюква сушеная – 50 г

сливки 30% (густые) – 2–3 ст. л.

сода – 1 ч. л.

коньяк – 2 ст. л.

лимон – 1 шт.

миндальные хлопья

панировочные сухари

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Приготовление:

Просеять муку. Отделить желтки от белков, по отдельности взбить с сахаром. Смешать взбитые желтки с растопленной растительно-сливочной смесью, затем добавить взбитые белки. Выливаем полученную смесь в муку, добавляем сливки, вишню, клюкву и миндальные хлопья, солим тесто и вымешиваем. Вливаем в тесто коньяк. Цедру лимона натираем на терке, а лимонным соком (1 ст. л.) гасим соду, добавляем все это в тесто и замешиваем. Теперь тесто должно подойти – для этого накрываем его полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 20 минут. Обильно смазать формы для выпекания растительно-сливочной смесью, присыпать сухарями. Выложить тесто в форму приблизительно на 2/3 объема. Выпекать 40 минут при температуре 180 °С.

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