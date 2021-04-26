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Маринад для шашлыка из говядины: рецепт пошагово

26.04.2021

Вы хотите приготовить вкусный шашлык из говядины и подбираете рецепт маринада, чтобы размягчить жесткое мясо? А все ли средства вы использовали? Пора приготовить что-то более оригинальное, чем уксусно-луковую смесь или кефир! Предлагаем оригинальный маринад для шашлыка из говядины.

шашлык из говядины

Томатный маринад для шашлыка из говядины

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:tomato-pasta

  • томатная паста – 2 ст. л.;
  • чеснок –  4 зуб.;
  • лук репчатый –  2 шт.;
  • болгарский перец – ½ шт.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • хмели-сунели, чёрный перец, красный перец – по вкусу;
  • свежие петрушка, базилик, тимьян – по вкусу

Приготовление:

  1. Пропустить чеснок через чеснокодавилку.
  2. Нарезать две средние  луковички полукольцами.
  3. Болгарский сладкий перец нарезать соломкой или мелким кубиком.
  4. Добавить специи и мелко нарезанные свежие травы.
  5. Полить и натереть мясо маринадом и отправить в холодильник на время от 1 до 2 часов.

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Пивной маринад для шашлыка из говядины

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:pivo_t

  • пиво темное  – 1 стакан;
  • оливковое масло – 3 ст. л.;
  • уксус бальзамический – 3 ст. л.

Приготовление:

Тут намного быстрее: просто перемешать ингредиенты. Замочить мясо в такой смеси 1 час, поместив в холодильник в пакете или кастрюле. Рецепт такого маринада годится и для шашлыков, и для стейков.

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Ананасный маринад для шашлыка из говядины

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:ananas

  • ананас свежий – ½ шт.;
  • чеснок – полголовки;
  • масло подсолнечное – 1 ½  ст. л.;
  • винный уксус – 100 мл;
  • лук репчатый – 1 ½  шт.;
  • орегано сушеный – 1 ½ ч. л.;
  • соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Чеснок почистить, нарезать мелко. Нарезать без кожицы половину количества ананаса. Смешать в блендере до однородности.
  2. В полученное пюре влить уксус, масло, всыпать орегано, перемешать.
  3. Кусочки говядины заливаются маринадом и перемешиваются с ним.
  4. Сверху выложить нарезанный полукольцами лук. Оставить на 4 часа.
  5. Добавить лук и неиспользованный ананас к шашлыку при нанизывании.

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