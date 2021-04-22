Как красиво украсить кулич: техника «айсинг»
22.04.2021
Как украсить кулич на Пасху 2021 глазурью так, чтобы она не откалывалась и не крошилась под ножом, знает народный кондитер Светлана Панасюк. Также мастерица расскажет, как техника айсинг используется для росписи и создания объёмных декоративных элементов.
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Ингредиенты для глазури:
- Сахар – 180 г
- Желатин – 1 ч. л.
- Вода – 6 ст. л.
- Сок шпината – 6 ст. л
Приготовление глазури:
- Залить 1 ч. л. желатина 2 ст. л. воды и дать набухнуть.
- В кастрюльку высыпать 180 г сахара и налить сверху 4 ст. л. воды, перемешать и поставить на маленький огонь.
- Основу необходимо постоянно помешивать, пока сахар полностью не растворится. После этого снять с огня, добавить распущенный желатин, перемешать и тут же в горячем виде взбить миксером добела, пока масса не станет густой и тягучей.
- После того как масса приобрела необходимую консистенцию, покрыть ею кулич со всех сторон при помощи лопатки, очень быстро, пока глазурь не застыла (за 3 минуты).
- Ножом, смоченным в горячей воде, выровнять поверхность. Оставить застывать на полчаса.
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Ингредиенты для айсинга:
- Яичный белок – 1 шт.
- Лимонный сок – ½ ч. л.
- Сахарная пудра – 250 г.
Приготовление айсинга:
- Добавить в яичный белок лимонный сок, перемешать.
- Постепенно вмешать сахарную пудру, доводя до нужной консистенции.
- Наносить рисунки непосредственно на кулич при помощи кондитерского мешка. Кисточкой, смоченной в воде, размыть контуры.
- Из айсинга можно сделать фигурки. Для плоских элементов (листики) нанесите рисунок на файл для бумаг и оставьте застывать. Для бабочек также нарисуйте их плоскими на файле и вложите его в книгу, тогда крылышки поднимутся. Розы высаживайте на пергамент при помощи кондитерского мешка со скошенной насадкой.
- Приклеивайте застывшие фигурки на кулич свежим айсингом.
Video: Как красиво украсить кулич: техника «айсинг»
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