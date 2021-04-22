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Фисташковый кулич от финалистки «МастерШеф» Ксении Мансыровой

22.04.2021

Хотите поразить гостей необычайным вкусом кулича, а еще чтобы подруги просили у вас его рецепт? Сделайте его с фисташками! Как превратить традиционное пасхальное блюдо в изысканный десерт, расскажет финалистка 4 сезона «МастерШеф» Ксения Мансырова.

фисташковая паска

Ингредиенты для теста:

  • Яйцо – 6 шт.
  • Просеянная мука – 3 ст.
  • Масло растительное – для смазывания формы
  • Маслянка – 1 ст.
  • Фисташки очищенные – 100 г
  • Дрожжи сухие – 1 ст. л.
  • Сливки – 2 ст. л.
  • Сливки жирностью 20% – полстакана
  • Финики без косточек – полстакана
  • Сахар – 2 ст.
  • Соль – щепотка

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Ингредиенты для глазури:

  • Фисташки очищенные – 100 г
  • Пудра сахарная – 2 ст.
  • Шпинат мороженный – 200 г
  • Соль морская – 0,5 ч. л.
  • Лимон (сок и цедра) – 1/4 шт.

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Приготовление:

  1. Дрожжи залить 2 столовыми ложками теплых сливок, оставить на 10 минут. Маслянку и сливки нагреть до 40°С. Всыпать муку, размешать, дать остыть.
  2. Ввести вспенившиеся дрожжи и 1 яйцо. Замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить в тепле на 1,5 часа. Остальные яйца разделить на белки и желтки. Желтки растереть с половиной сахара. Белки взбить со щепоткой соли и оставшимся сахаром.
  3. Поднявшееся тесто обмять, соединить с желтками. Ввести взбитые белки, перемешать. Тесто вымесить, накрыть и оставить в тепле еще на час. Еще раз обмять. Фисташки и финики мелко нарубить, перемешать.
  4. Сформировать из теста лепешки, в центр положить по горсти фисташек и фиников, свернуть в шары, разложить по формам до половины объема. Дать подняться в течение 30 минут. Выпекать при 180°С 25-30 минут. Куличи вынуть из формы и остудить.
  5. Для глазури фисташки, соль и цедру мелко истолочь, добавить сахар, лимонный сок. Шпинат залить горячей водой, довести до кипения, откинуть на сито, протереть и добавить к фисташковой массе. Украсить кулич глазурью.

Video: Фисташковый кулич от финалистки «МастерШеф» Ксении Мансыровой

Как приготовить фисташковый кулич на Пасху 2021? Читайте пошаговый рецепт фисташкового кулича от финалистки Мастер Шеф Ксении Мансыровой

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