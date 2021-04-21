Страстная пятница, последняя пятница перед Пасхой 2021, считается самой строгой. В этот день существует много запретов, к которым стоит прислушаться. Мы привыкли просто отмечать день Пасхи, невзирая на все правила и древние традиции. Если вы хотите с легкостью на душе встретить великий праздник, желательно придерживаться нескольких правил!

История Страстной пятницы

Страстная пятница – это день, в который был распят Иисус Христос. Поэтому пятница перед Пасхой посвящена воспоминаниям о суде над Иисусом Христом, его распятии и крестной смерти на Голгофе, снятию его тела с креста и погребении. В этот день принято скорбить, именно поэтому стоит воздержаться от стольких удовольствий и практически любого рода развлечений!

Что нельзя делать в Страстную пятницу

1. Слушать музыку и танцевать

В этот день крайне не рекомендуется включать музыку и тем более танцевать под нее. Если вы горите желанием спеть любимую песню – стоит воздержаться. Пятница перед Светлым Воскресением – поминальный день о земных страданиях Иисуса Христа, поэтому не стоит устраивать или посещать развлекательные мероприятия.

2. Устраивать посиделки

Несмотря на то, что это пятница, от застолья лучше отказаться. Если в этот день вы хотели встретиться со старыми знакомыми и пропустить по бокальчику пива – сегодня точно не подходящий день. Перенесите лучше все на майские, как раз после Пасхи у вас будут для этого все возможности.

3. Употреблять спиртное

Вот и подходит к концу Великий пост, и вы в предвкушении великого праздника? Тогда потерпите еще немного, ведь если вы думаете, что под запретом только крепкий алкоголь – вы ошибаетесь. В этот день также запрещено пить пиво и другие слабоалкогольные напитки. По древнему поверью, тот, кто в Страстную пятницу выпьет алкоголь, пристраститься к нему до конца жизни.

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4. Кушать непостную пищу

Сказать, что совсем кушать в этот день нельзя, – жестоко. Просто в Страстную пятницу стоит придерживаться поста так же, как и в предыдущие дни. Однако глубоко верующие люди в этот день предпочитают пить только воду. Можете попробовать.

5. Любой физический труд

К сожалению, придется отложить мытье окон в этот день, а также стирку, уборку дома и тому подобные нагрузки. Сад-огород тоже может подождать, чего нельзя сказать об офисной работе – такой вид труда никто не отменял, как и ежедневные заботы по дому. Но, по возможности, лучше перенести решение важных задач на другой день.

6. Плотские утехи

Любые виды интимной близости в этот день запрещены, и придется подождать несколько дней.

7. Посещать салоны красоты

Поход к стилисту, визажисту и косметологу стоит перенести, ведь сегодня неподходящий день для такого рода занятий. В Страстную пятницу запрещено не только стричь волосы, но и делать маникюр, педикюр или другие косметические процедуры.

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