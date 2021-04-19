Рисунки на пасхальных яйцах всегда имели сакральное значение. В символах, которые наносили наши предки, скрывалось определенное послание. Это могут быть рисунки, помогающие обрести удачу, вернуть жизненную силу и, конечно же, привлечь богатство. Мы уже рассказывали, почему красят яйца на Пасху. Экстрасенс Алена Курилова раскрыла секрет, как окрашивание пасхальных яиц поможет привлечь в дом богатство. Читайте, какие обряды на Пасху обеспечат достаток.

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Как сделать пасхальный амулет на богатство

Нам понадобятся:

яйцо без желтка и белка (целая скорлупа)

акриловые краски красного и золотого цветов

зубная щётка

белая бумага

ножницы.

Прежде чем приступить к окрашиванию, нужно сделать трафарет нашего рисунка. На яйце будет изображен самый мощный символ, который олицетворяет солнце, плодородие и богатство. Этот символ «коловрат».

Возьмите лист белой бумаги и вырежьте из неё квадратик приблизительно 4х4 см. Разметьте на листке расположение будущих «лепестков», в сумме их должно получиться 8. Нарисуйте два наложенных друг на друга квадратных креста, по часовой стрелке добавьте насечки, сгладьте линии, чтобы получилось больше похоже на цветочек. Вырежьте маленькими ножничками.

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Прикрепите полученный рисунок к яйцу. Для этого смочите бумагу в воде и приложите к скорлупе, расправьте.

Возьмите зубную щётку и обмакните её в красную краску – ведь это символ богатства и достатка. Вы можете выбрать тот оттенок, какой вам больше всего нравится. Разбрызгивайте краску по яйцу постукивающими движениями.

Чем больше капелек на яйце, тем больше сил и вдохновения у человека будет для достижения этого самого богатства. Деньги будут «капать» к вам. А теперь то же самое нужно сделать и с золотой краской, ведь золотой – это цвет денег, золота.

Снимите трафарет. Оставьте подсохнуть.

Сделайте подвеску. Для этого потребуется красная нитка, кисточка и бусины. Нужно продеть нитку через отверстие в яйце. Сверху и внизу добавьте по 2 бусины. После чего прикрепите внизу красивую кисточку, а сверху останется только сделать небольшую петельку, за которую можно подвесить амулет.

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Пасхальные обряды на богатство

Первый обряд. Нельзя выбрасывать скорлупу от освященных в церкви яиц. Для того чтобы богатство возрастало, нужно собрать скорлупу и закопать её на огороде или, если у вас нет огорода, то можно зарыть эти скорлупки в обычном цветочном горшке. Это делается для того, чтобы был хороший урожай, пришло богатство и достаток в дом.

Для второго обряда нам понадобится столик с 4 ножками. И четыре 5-копеечные монетки или четыре 5-гривневые купюры. Очень важно взять именно 5 – ведь это цифра, которая помогает сделать так, чтобы деньги «водились».

На пасхальном столе всегда много разных вкусностей. Под каждую ножку положите по 1 купюре. Таким образом, вы «застолбите» деньги в доме.

Деньги должны лежать под ножками стола ровно 3 дня Пасхи. После чего вытащите их и пойдите в церковь. Эти деньги нужно отдать на благотворительность со словами «да не оскудеет рука дающего».

Третий обряд будет полезен для тех, кто делает карьеру. Возьмите кусочек освященного кулича и засушите. Затем его необходимо положить в холщовый мешочек и носить с собой. Когда вы подходите к дверям начальника или устраиваетесь на работу, или к тем дверям, за которыми будет решаться ваше материальное благополучие, – нужно отломать кусочек этого кулича или откусить. И в то время, когда этот маленький кусочек находится у вас во рту, вы приговариваете: «Я к вам с пасхой, а вы ко мне с лаской». И после этого даже самое строгое начальство становится добрым.

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Video: Пасха 2021: обряды для привлечения богатства от Алёны Куриловой Пасха 2021 - обряды для привлечения богатства на целый год от Алены Куриловой