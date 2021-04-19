Как покрасить яйца луковой шелухой правильно и с узором

Если вы не доверяете магазинным красителям неестественных цветов и если вы против пластиковых наклеек, мы расскажем, как правильно красить яйца луковой шелухой. Думаете, это скучно? Отнюдь нет! Во-первых, вы можете легко варьировать интенсивность оттенка. Во-вторых, мы знаем секрет, как покрасить яйца луковой шелухой с рисунком.

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Вам понадобится:

Куриные яйца белого цвета

Луковая шелуха – чем больше, тем лучше

Зелёнка – 1-2 флакона

Листья петрушки и укропа

Бинт

Несколько пар капроновых носочков или старые колготки

Хирургические перчатки или перчатки для разделки мяса.

Основная технология для равномерного окрашивания: положить много-много луковой шелухи в кастрюлю, залить кипятком, оставить настаиваться 2-3 часа. Затем опустить в кастрюлю яйца комнатной температуры (берите лучше белые, цвет будет интереснее), добавить соли для укрепления скорлупы и варить 10 минут, вытащить ложкой.

Если вы обычные белые яйца обмотаете ниточками или резинками, они будут в полоску, если мокрое яйцо обваляете в рисе и туго обвяжете бинтом прежде чем опускать в отвар, оно будет в крапинку.

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Но есть ещё потрясающий по красоте способ. Для этого вам понадобится пучок зелени. Разделите петрушку и укроп на маленькие веточки, намочите яйцо и листики, приложите и аккуратно расправьте. Чтобы яйцо точно не выпало, предлагаем более надёжный метод, чем марля. Разрежьте капроновые носочки надвое. Аккуратно поместите яйцо в полученный мешочек из мысочка, оттяните, закрутите и завяжите узелок. Со второй частью проделайте то же самое, только завяжите первый узелок заранее. Если вдруг не хватит длины кусочка капрона, помогите себе нитками. Так же варите 10 минут.

Ещё мы знаем интересный способ, как покрасить яйца в луковой шелухе, если у вас её не так много, чтобы «утопить» в ней яйца. Обваляйте мокрые сырые яйца в нарезанных квадратиками со стороной в 1 см кусочках шелухи, замотайте вдвое сложенным марлевым бинтом, завяжите и отправьте вариться вкрутую. В воду вылейте зелёнки с расчётом 1 флакон на десяток яиц. Получится необычный мраморный эффект.

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Доставайте яйца, особенно те, что окрашены зелёнкой, в резиновых перчатках, чтобы вместе с яйцами не окрасились и ваши пальцы.

Не забывайте добавлять соль и промывать яйца холодной водой после варки.

Чтобы яйца лоснились, натрите их ватным диском, смоченным подсолнечным маслом!