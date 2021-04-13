Вы отказываетесь от еды перед тренировкой из-за дискомфорта во время упражнений? Эта ошибка может привести к замедлению метаболизма и даже нарушению обмена веществ! Звезды СТБ поделились советами, как правильно насыщать свой организм перед занятиями спортом.

Почему нельзя тренироваться на голодный желудок

Эксперт по правильному питанию утверждает, что перед тренировкой действительно нельзя наедаться! Во время тренировок процесс пищеварения приостанавливается, еда не переваривается и застаивается в желудке. При этом увеличивается брюшное давление, что приводит к тошноте, рвоте и массе неприятных ощущений.

Но это совершенно не значит, что вы должны идти на утреннюю пробежку голодными. Если вы занимаетесь спортом на голодный желудок – в организме падает уровень глюкозы. Это вызывает слабость, головокружение и потерю сил. При пустом желудке организм человека сжигает тот вид жира, который обеспечивает человеческий организм энергией. В результате чего замедляются процессы метаболизма, и нарушается обмен веществ.

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Почему нужно кушать перед тренировкой

Тренировка будет не так эффективна, как если бы вы выпили хотя бы протеиновый коктейль или перекусили сухофруктами, орехами или бананом. Когда закончится запас глюкозы (за ночь тратиться примерно 80% накопленного за день), сил на оставшуюся часть может не хватить. Здесь всё просто: «машина» не поедет без «бензина».

Интенсивность занятий на голодный желудок составляет 30-35% от той интенсивности, с которой вы могли бы заниматься, перекусив. Еда перед занятиями не только предотвратит чувство голода, но и обеспечит вас силой! Соответственно сделает ваши занятия более эффективными, что и влияет непосредственно на потерю лишнего веса. Так что за 40-50 минут до занятий необходимо кушать! Планируйте свой день так, чтобы просыпаться раньше.

Наука и исследования говорят о том, что количество сожжённого жира и потерянный вес после тренировки на голодный желудок будет таким же, как и после тренировки с хорошей дозаправкой.

Еще одним важным моментом является выбрать для себя правильную пищу. Она должна быстро усваиваться – это молочная каша или обычная каша с добавлением сухофруктов, цельнозерновой хлеб с легким овощным салатом. Если же вы вкушали мясо или другую тяжелую для переваривания еду, то заниматься лучше не раньше чем через 2 часа после приема пищи.

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