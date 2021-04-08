Индийские женщины на весь мир славятся густотой и ухоженностью своих волос. В чем секрет? Ответ прост: в рецепте уникальной маски для волос! Она активизирует рост ваших локонов и способствует восстановлению поврежденных кончиков. Узнайте рецепт индийской маски для густых волос в нашем материале!

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Ингредиенты:

Амла (индийский крыжовник) – 1 ч. л.

Касторовое масло – 3 ч. л.

Сухой кориандр – 1 ч. л.

Сандаловое масло – 1 ч. л.

Сметана 25% – 2 ст. л.

Фенхель – 1 ч. л.

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Амла стимулирует активный рост волос, раскрывает новые волосяные фолликулы. Касторовое масло придает блеск, увлажняет волосы и кожу головы. Сухой кориандр укрепляет волосы. Сандаловое масло добавляет блеска, делает волосы послушными. Сметана увлажняет кожу головы, активизирует полезные вещества других ингредиентов. Фенхель питает кожу головы, волосяные фолликулы, обладает антибактериальным и противогрибковым эффектом.

Приготовление индийской маски:

Сметану и касторовое масло немного подогреть на водяной бане. Добавить сандаловое масло, амлу, фенхель и кориандр. Тщательно размешать.

Секрет применения:

Маску необходимо наносить два или три раза в неделю на сухие волосы, после чего помыть голову теплой водой с шампунем. После мытья волосы нужно ополоснуть прохладной водой, настоянной на рисе. Это нейтрализует агрессивное воздействие химических компонентов шампуня. Для приготовления рисовой воды возьмите чашку белой рисовой крупы, хорошенько промойте ее под краном от крахмала и пыли. Затем залейте водой в эмалированной посуде на 15 минут и процедите через марлю.

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Video: Рецепт индийской маски для волос Секрет красоты волос индийских женщин в рецепте уникальной маски для волос. Она активизирует рост локонов и способствует восстановлению кончиков. Ищите рецепт индийской маски для густых волос в материале