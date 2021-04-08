Рецепт индийской маски для волос
Индийские женщины на весь мир славятся густотой и ухоженностью своих волос. В чем секрет? Ответ прост: в рецепте уникальной маски для волос! Она активизирует рост ваших локонов и способствует восстановлению поврежденных кончиков. Узнайте рецепт индийской маски для густых волос в нашем материале!
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Ингредиенты:
- Амла (индийский крыжовник) – 1 ч. л.
- Касторовое масло – 3 ч. л.
- Сухой кориандр – 1 ч. л.
- Сандаловое масло – 1 ч. л.
- Сметана 25% – 2 ст. л.
- Фенхель – 1 ч. л.
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Амла стимулирует активный рост волос, раскрывает новые волосяные фолликулы. Касторовое масло придает блеск, увлажняет волосы и кожу головы. Сухой кориандр укрепляет волосы. Сандаловое масло добавляет блеска, делает волосы послушными. Сметана увлажняет кожу головы, активизирует полезные вещества других ингредиентов. Фенхель питает кожу головы, волосяные фолликулы, обладает антибактериальным и противогрибковым эффектом.
Приготовление индийской маски:
Сметану и касторовое масло немного подогреть на водяной бане. Добавить сандаловое масло, амлу, фенхель и кориандр. Тщательно размешать.
Секрет применения:
- Маску необходимо наносить два или три раза в неделю на сухие волосы, после чего помыть голову теплой водой с шампунем.
- После мытья волосы нужно ополоснуть прохладной водой, настоянной на рисе. Это нейтрализует агрессивное воздействие химических компонентов шампуня.
- Для приготовления рисовой воды возьмите чашку белой рисовой крупы, хорошенько промойте ее под краном от крахмала и пыли. Затем залейте водой в эмалированной посуде на 15 минут и процедите через марлю.
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