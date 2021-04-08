Постные десерты: топ-5 рецептов
Вкусные постные десерты и выпечка готовятся без добавления продуктов животного происхождения. Они подойдут тем, кто решил соблюсти Великий пост, и тем, кто придерживается веган-диеты постоянно. Эксперты «Все буде добре» знают топ-5 таких рецептов! Подробнее – в материале.
Всё ещё дискуссионным продуктом является мёд. Но современные духовники говорят, что мёд допустим и полезен, тем более, он по сути в большей степени является пыльцой растений. Мы вспомнили о нём к тому, что им можно заменить указанные в рецептах сиропы, которые не всегда просто найти.
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Банановые булочки
Бананы можно использовать для замены яиц при замешивании почти любого теста. Используйте этот лайфхак не только в пост. Воспользуйтесь, к примеру, рецептом банановых оладий.
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт.;
- семена льна – 2 ст. л.;
- растительное масло – 2 ст. л;
- пшеничная мука– 1 ½ ст.;
- пекарский порошок – 2 ч. л.;
- соль – ¼ чайной ложки;
- вода – 3 ст. л.;
- ореховая крошка – ¼ стакана.
Приготовление:
- Разогреть духовку до 180 °C.
- Сухой лён замочить в 3 ст. л. кипятка до образования слизи.
- Пюрировать бананы. Добавить растительное масло и льняную кашу.
- Смешать сухие ингредиенты: просеянную муку, хлопья, порошок, соль, орехи.
- Добавить к сухим ингредиентам банановое пюре. Замесить тесто. Оно должно быть таким, чтобы не прилипало к рукам.
- Противень выстелить пергаментом и смазать растительным маслом. Кладите на него булочки, вылепленные влажными руками – берите на каждую примерно полторы ст. л. теста.
- Украсить булочки овсяными хлопьями и отправить в духовку на 20–25 минут.
Кукурузное печенье с добавлением миндаля
Попробуйте приготовить печенье на более диетической муке, чем пшеничная. Кстати, у нас есть рецепт блинов на кукурузной муке. Вспомните о нём, когда пост закончится.
Ингредиенты:
- кукурузная мука – 150 г;
- грецкие орехи – 50 г;
- миндаль – 50 г;
- арахис – 50 г;
- тёмный изюм – 50 г;
- инжир – 50 г;
- сироп из топинамбура – 50 мл;
- виноградное масло – 2 ст. л.;
- вода – ½ стакана;
- разрыхлитель – ⅓ чайной ложки.
Приготовление:
- Разогреть духовку до 160 °C.
- Измельчить орехи при помощи ножа или специальной насадки в блендере.
- Добавить муку, изюм, порезанный или измельчённый инжир, семена льна и кунжута, сироп или сахар, масло, воду, соду или разрыхлитель. Замесить тесто.
- Выложить на противень столовой ложкой, поставить в духовку на 20 минут.
Сладкий пирог из белой фасоли
Оригинальные постные десерты можно приготовить и вовсе не используя муку. Пирог из фасоли готовится долго, но зато какой интересный!
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Ингредиенты:
- белая фасоль – 250 г;
- овсяные хлопья – 150 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- соль – щепотка;
- яблоко – 1 шт.;
- сироп агавы – 2 ст. л.;
- корица – по вкусу;
- ваниль – щепотка.
Приготовление:
- Фасоль замочить на ночь и отварить до готовности. Немного остудить.
- Разогреть духовку до 180 °С.
- Соединить все ингредиенты и измельчить в блендере.
- Застелить противень пекарской бумагой, ровным слоем выложить тесто. Выпекать 30 минут.
Лимонный джем-мармелад
Если вы предпочитаете постные рецепты без выпечки, предлагаем сварить густое лимонное варенье, которое можно намазывать на уже готовые диетические хлебцы или просто есть ложкой.
Ингредиенты:
- лимоны – 700 г;
- вода – 4 ст.;
- сахар – 4 ст.
Приготовление:
- Разрежьте лимоны на 4 части крест-накрест.
- Семечки извлеките. Замотайте в марлю.
- Тонко нарежьте лимоны и переложите в большую кастрюлю. Добавьте воду и марлю с семечками и оставьте при комнатной температуре на сутки.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и, не закрывая, варите примерно 45 минут, пока содержимое не уварится до объёма 4 стаканов.
- Добавьте сахар, варите примерно 15 минут, постоянно помешивая и снимая пенку.
- Мармелад готов, когда джем застывает на холодном блюдце. Разложите по стерилизованным банкам, оставляя немного места сверху, и плотно закройте крышкой.
Тыквенная запеканка с клюквой
Специально для любителей тыквы публикуем рецепт запеканки.
Ингредиенты:
- тыква мускатная – 1 шт.;
- яблоко – 2 шт.;
- коричневый сахар – ½ ст.;
- клюква – 60 г;
- пшеничная мука – 1 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- мускатный орех молотый – ½ ч. л.
- масло – для смазывания формы.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 °C.
- Очистите тыкву от кожицы и семян и порежьте небольшими кубиками. Яблоки очистите от сердцевины и порежьте небольшими кусочками.
- Выложите кусочки тыквы в смазанную маслом стеклянную форму ровным слоем. Сверху выложите яблоки и посыпьте клюквой.
- Смешайте сахар, муку, соль и мускатный орех. Посыпьте яблоки.
- Капните чуть-чуть масла без запаха.
- Запекайте 50–60 минут, пока тыква, яблоки и клюква не размягчатся.
Вкусные постные десерты доказывают, что пост не страдание, а всего лишь ограничение. Такие блюда полезнее «стандартных», возьмите рецепты себе на заметку.