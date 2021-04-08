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Постные десерты: топ-5 рецептов

08.04.2021

Вкусные постные десерты и выпечка готовятся без добавления продуктов животного происхождения. Они подойдут тем, кто решил соблюсти Великий пост, и тем, кто придерживается веган-диеты постоянно. Эксперты  «Все буде добре» знают топ-5 таких рецептов! Подробнее – в материале. 

Пасха 2021

Всё ещё дискуссионным продуктом является мёд. Но современные духовники говорят, что мёд допустим и полезен, тем более, он по сути в большей степени является пыльцой растений. Мы вспомнили о нём к тому, что им можно заменить указанные в рецептах сиропы, которые не всегда просто найти.

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Банановые булочки

Бананы можно использовать для замены яиц при замешивании почти любого теста. Используйте этот лайфхак не только в пост. Воспользуйтесь, к примеру, рецептом банановых оладий.

вкусные постные десерты

Ингредиенты:

  • бананы – 2 шт.;
  • семена льна – 2 ст. л.;
  • растительное масло – 2 ст. л;
  • пшеничная мука– 1 ½  ст.;
  • пекарский порошок – 2 ч. л.;
  • соль –  ¼ чайной ложки;
  • вода – 3 ст. л.;
  • ореховая крошка – ¼ стакана.

Приготовление:

  1. Разогреть духовку до 180 °C.
  2. Сухой лён замочить в 3 ст. л. кипятка до образования слизи.
  3. Пюрировать бананы. Добавить растительное масло и льняную кашу.
  4. Смешать сухие ингредиенты: просеянную муку, хлопья, порошок, соль, орехи.
  5. Добавить к сухим ингредиентам банановое пюре. Замесить тесто. Оно должно быть таким, чтобы не прилипало к рукам.
  6. Противень выстелить пергаментом и смазать растительным маслом. Кладите на него булочки, вылепленные влажными руками – берите на каждую примерно полторы ст. л. теста.
  7. Украсить булочки овсяными хлопьями и отправить в духовку на 20–25 минут.

Кукурузное печенье с добавлением миндаля

Попробуйте приготовить печенье на более диетической муке, чем пшеничная. Кстати, у нас есть рецепт блинов на кукурузной муке. Вспомните о нём, когда пост закончится.

вкусные постные десерты

Ингредиенты:

  • кукурузная мука  – 150 г;
  • грецкие орехи –  50 г;
  • миндаль – 50 г;
  • арахис – 50 г;
  • тёмный изюм – 50 г;
  • инжир – 50 г;
  • сироп из топинамбура –  50 мл;
  • виноградное масло – 2 ст. л.;
  • вода – ½ стакана;
  • разрыхлитель – ⅓ чайной ложки.

Приготовление:

  1. Разогреть духовку до 160 °C.
  2. Измельчить орехи при помощи ножа или специальной насадки в блендере.
  3. Добавить муку, изюм, порезанный или измельчённый инжир, семена льна и кунжута, сироп или сахар, масло, воду, соду или разрыхлитель. Замесить тесто.
  4. Выложить на противень столовой ложкой, поставить в духовку на 20 минут.

Сладкий пирог из белой фасоли

Оригинальные постные десерты можно приготовить и вовсе не используя муку. Пирог из фасоли готовится долго, но зато какой интересный!

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вкусные постные десерты

Ингредиенты:

  • белая фасоль – 250 г;
  • овсяные хлопья –  150 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • соль – щепотка;
  • яблоко – 1 шт.;
  • сироп агавы – 2 ст. л.;
  • корица –  по вкусу;
  • ваниль – щепотка.

Приготовление:

  1. Фасоль замочить на ночь и отварить до готовности. Немного остудить.
  2. Разогреть духовку до 180 °С.
  3. Соединить все ингредиенты и измельчить в блендере.
  4. Застелить противень пекарской бумагой, ровным слоем выложить тесто. Выпекать 30 минут.

Лимонный джем-мармелад

Если вы предпочитаете постные рецепты без выпечки, предлагаем сварить густое лимонное варенье, которое можно намазывать на уже готовые диетические хлебцы или просто есть ложкой.

вкусные постные десерты

Ингредиенты:

  • лимоны – 700 г;
  • вода –  4 ст.;
  • сахар – 4 ст.

Приготовление:

  1. Разрежьте лимоны на 4 части крест-накрест.
  2. Семечки извлеките. Замотайте в марлю.
  3. Тонко нарежьте лимоны и переложите в большую кастрюлю. Добавьте воду и марлю с семечками и оставьте при комнатной температуре на сутки.
  4. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и, не закрывая, варите примерно 45 минут, пока содержимое не уварится до объёма 4 стаканов.
  5. Добавьте сахар, варите примерно 15 минут, постоянно помешивая и снимая пенку.
  6. Мармелад готов, когда джем застывает на холодном блюдце. Разложите  по стерилизованным банкам, оставляя немного места сверху, и плотно закройте крышкой. 

Тыквенная запеканка с клюквой

Специально для любителей тыквы публикуем рецепт запеканки.

вкусные постные десерты

Ингредиенты:

  • тыква мускатная – 1 шт.;
  • яблоко – 2 шт.;
  • коричневый сахар – ½ ст.;
  • клюква –  60 г;
  • пшеничная мука – 1 ст. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • мускатный орех молотый  – ½ ч. л.
  • масло – для смазывания формы.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. Очистите тыкву от кожицы и семян и порежьте небольшими кубиками. Яблоки очистите от сердцевины и порежьте небольшими кусочками.
  3. Выложите кусочки тыквы в смазанную маслом стеклянную форму ровным слоем. Сверху выложите яблоки и посыпьте клюквой.
  4. Смешайте сахар, муку, соль и мускатный орех. Посыпьте яблоки.
  5. Капните чуть-чуть масла без запаха.
  6. Запекайте 50–60 минут, пока тыква, яблоки и клюква не размягчатся.

Вкусные постные десерты доказывают, что пост не страдание, а всего лишь ограничение. Такие блюда полезнее «стандартных», возьмите рецепты себе на заметку.

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