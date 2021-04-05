Hе знаете, как в домашних условиях очистить от копоти и жира плиту, решётку от плиты и вытяжку? Не отчаивайтесь! Все буде добре знает три действенных средства, как очистить плиту и вытяжку, а также решётку от газовой плиты. И сделать это можно, практически не прилагая усилий!

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Как очистить решётку от плиты и вытяжку: средство № 1

Компоненты для приготовления средства:

Хозяйственное мыло – 2 шт.

Кальцинированная сода – 10 ст. л.

Яблоко – 2 шт.

Применение:

В кастрюлю набрать воду, добавить половину натёртого хозяйственного мыла, натёртое яблоко и 10 столовых ложек кальцинированной соды. Довести до кипения на плите. Положить решётку от плиты или вытяжки в таз, залить раствором.

Эффект:

Яблочная кислота способна очищать от ржавчины, накипи и жира, не повреждая при этом поверхность! Кальцинированная сода отличается от пищевой более высокой степенью щелочной активности. Пищевая сода – слабая щёлочь, а кальцинированная – сильная и идеально подходит для бытовых нужд.

В сочетании с мылом и высокой температурой воды эти свойства только усиливаются! Кроме решёток, этим средством с легкостью можно почистить старые кастрюли и сковородки! Все, что для этого нужно,– прокипятить их в этом растворе.

Как очистить ручки от плиты: средство № 2

Компоненты для приготовления средства:

Нашатырно-анисовые капли – 2 бутылочки

Вата, ватные палочки – 2 упаковки

Зубная щётка – 1 шт.

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Применение:

Смочить палочку в каплях и удалить грязь, особенно удобно это делать в уголках и стыках между ручками и плитой. Самую старую и въевшуюся копоть оттереть старой зубной щеткой. Поверхности покрупнее можно протереть ватой или ватными дисками.

Эффект:

Нашатырь очень хорошо растворяет жир, а анисовое масло работает как ароматизатор. Средство нужно смывать, в отличие от других чистящих средств.

Как очистить газовую поверхность и вытяжку: средство № 3

Компоненты для приготовления средства:

Кальцинированная сода – 3 ст. л.

Стиральный порошок – 0,5 ст. л.

Канцелярский клей – 1 ст. л.

Тёплая вода – 1 ст.

Мочалки – 4 шт.

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В бутылку 0,5 л всыпать 3 столовые ложки кальцинированной соды, половину столовой ложки любого стирального порошка, 1 столовую ложку канцелярского клея, залить всё стаканом теплой воды и хорошо взболтать. Смазать тонким слоем этого состава загрязнённые места. Оставить на час, затем смыть теплой водой.

Эффект:

Канцелярский клей также называют силикатным – в его состав входит силикат натрия, который используют производители стиральных порошков. Если смешать клей с порошком, то действие усиливается. Вместе со смесью, благодаря химическим реакциям с поверхности, сойдёт и вся грязь без малейших усилий с вашей стороны.



Теперь вы знаете, как очистить плиту, вытяжку и решётку от плиты в домашних условиях. С сегодняшнего дня вы сможете приготовить средства, которые с легкостью справятся с любыми загрязнениями при минимуме ваших усилий и затрат. Ваши плита и вытяжка заблестят, как новенькие!

Video: Как очистить плиту и вытяжку: 3 действенных средства Вы не знаете, как очистить плиту или, как очистить вытяжку? Все буде добре подготовил 3 действенных средства. Читайте, как очистить плиту, вытяжку и решётку от плиты быстро и просто

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