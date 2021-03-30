Можно ли научиться готовить моккачино самостоятельно в домашних условиях? Профессиональная бариста Нина Клименко уверена, что да! В студии «Все буде добре» она раскрыла секреты приготовления настоящего моккачино! Скорее читайте пошаговую инструкцию!

Моккачино – это шоколадный кофе. Также его называют мокко или мокка – от названия сорта с нотками шоколада, который изначально использовали для приготовления напитка.

Изюминка моккачино в том, что все ингредиенты не перемешаны между собой, а как бы «лежат» слоями: от более плотного по текстуре – к воздушному.

Ингредиенты:

Растворимый кофе – 100 г

Горячее молоко

Кипяток

Черный шоколад – 12 кубиков

Белый шоколад растопленный – 3 кубика

Сахар – 100 г

Какао-порошок для украшения – 100 г

Корица – 50 г

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Слой №1. Горячий шоколад

На одну порцию возьмите 6 кубиков шоколада и перетрите на мелкой терке. Далее залейте 30 мл горячего молока и растирайте до однородной смеси. Постоянно помешивая, влейте тонкой струйкой еще 40 мл молока.

Секрет: перед тем, как налить в стакан шоколад, его прогревают кипятком. Это позволит удерживать температуру напитка: мокко не успеет остыть, пока вы будете его готовить и украшать. Наполните кружку кипятком на 10 секунд, и вылейте воду. Затем протрите стакан бумажным полотенцем насухо. Капли воды помешают сделать слои ровными.

Горячий шоколад нужно наливать тонкой струей по центру, держа емкость достаточно высоко. Главное, чтобы шоколад не попал на стенки кружки.

Слой №2. Горячее молоко

Нужно немного взбить 100 мл молока. Воздушная текстура позволяет слою ровно отделится, когда будете вливать его в кофе.

Секрет: в молоке для моккачино важна не жирность, а содержание белка – от него зависит консистенция пенки. Рекомендуется выбирать молоко с содержанием белков от 2,8 до 3,8. Вкусная и густая пена получится только из сырого (пастеризованного) молока.

Взбить молоко в пену в домашних условиях можно с помощью коктейльной трубочки. Надрежьте ее с одной стороны посередине и загните края. Затем погрузите трубочку лопастями в молоко и быстро прокручивайте 30 секунд между ладошками. Промойте трубочку и оставьте подсушиться на бумажном полотенце — она вам еще понадобится

Секрет: для получения красивого слоя воспользуйтесь ножом с широким лезвием. Опустите нож наполовину чашки под небольшим углом, не касаясь шоколада. Медленно и аккуратно лейте молоко по лезвию.

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Слой №3. Эспрессо

Секрет эспрессо – в концентрации. На чайную ложку кофе нужно только 30 мл кипятка. Сахар добавляйте по вкусу. Залейте и размешайте.

Слой №4. Декор

В домашних условиях стойкой пены, на которой можно рисовать, добиться крайне сложно. Но все же, сделать пену и нанести вкусный узор вполне реально.

Насыпьте в отдельную кружку по чайной ложке растворимого кофе и сахара, затем влейте немного кипятка – так, чтобы только покрыть поверхность. Взбейте. За 1 минуту интенсивного взбивания у вас получится стойкая кофейная пена. Возьмите обычный картон и вырежьте какую-нибудь фигурку. Она должна быть чуть меньше диаметра чашки. Посыпьте кофе через сито смесью какао-порошка и корицы. Посыпка сформирует на кофейной пене вырезанную фигуру. Залейте ее растопленным на водяной бане белым шоколадом.

Вкусного кофе и хорошего настроения!

Video: Как приготовить моккачино: рецепт от баристы Нины Клименко Бариста Нина Клименко научит вас готовить кофе моккачино самостоятельно. Читайте пошаговый рецепт приготовления моккачино в нашем материале