Артему Радучичу, как шеф-повару, часто приходится сталкиваться с проблемой быстрой разморозки мяса. Он нашел 2 способа, как это сделать, не испортив продукт и не прилагая лишних усилий. Узнайте и вы, как быстро разморозить мясо прямо сейчас!

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Главной ошибкой является размораживание больших кусков мяса в микроволновой печи.

Самый правильный способ размораживать мясо – это положить его в холодильник на 8-12 часов. Но такой способ, довольно долгий, поэтому не походит в экстренных ситуациях.

1) Размораживаем мясо с помощью риса

Насыпаем в емкость сухой рис и подогреваем его в микроволновой печи 2 минуты на среднем режиме. Мясо кладем в плотный пакет и заматываем в ткань. Далее опускаем в емкость и засыпаем горячим рисом. Доставать мясо и подогревать рис нужно по мере его остывания, пока мясо до конца не разморозится.

Компресс из горячего риса помогает быстро и равномерно размораживать мясо, не влияя на его вкусовые качества и не нарушая структуру. Рис при этом не портится, и его можно использовать для приготовления гарнира.

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2) Размораживаем мясо с помощью уксуса

Грубая ошибка, размораживая мясо, заливать его уксусом. Так вы его скорее замаринуете, чем разморозите.

Берем глубокую тарелку и кладем в нее мясо, завернутое в плотный пакет. Наливаем уксус и воду в пропорции 1:1. Ждем, пока мясо разморозится.

Температура замерзания уксуса ниже минус 20 градусов Цельсия. Поэтому вступая в реакцию со льдом, он его растворяет. Так как мясо у нас находится в пакете, происходит нагревание мяса из-за «парникового эффекта». Благодаря этому лед равномерно тает.

Video: Как разморозить мясо: два способа от шеф-повара Артема Радучича Как быстро разморозить мясо? Шеф-повар Артем Радучич расскажет о 2-х способах, как разморозить мясо быстро и легко. Читайте, как быстро разморозить мясо