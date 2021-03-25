Домашнее какао с молоком: рецепт
25.03.2021
Для многих «вкус детства» – это ароматное молочное какао! В холодную осень этот напиток особенно актуален. Читайте рецепт домашнего какао от STB.UA.
Какао помогает не только согреться, но и поднять настроение! Этот напиток, как и шоколад, стимулирует умственную деятельность и служит своеобразным антидепрессантом.
Ингредиенты:
- какао-порошок – 1 ст. ложка,
- молоко – 0, 5 л.,
- сахар – 1 ст. ложка.
Для вкуса можно добавить ваниль или корицу.
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Приготовление:
- Возьмите небольшую кастрюлю, налейте в нее молоко и поставьте на огонь. Молоко следует довести до кипения. Не имеет значения, какое именно молоко вы выберите для напитка.
- После того, как молоко вскипит, добавьте в него какао-порошок. После этого добавьте сахар. Размешайте добавленные ингредиенты, чтобы они растворились в молоке. Комочков быть не должно.
- Оставьте какао вариться примерно на 5 минут. После этого снимите напиток с плиты и накройте кастрюлю крышкой, чтобы какао настоялось.
- Налейте какао в чашку. Его вкуснее пить горячим. Финальный штрих – украшение. Это может быть шоколадная стружка или корица.
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