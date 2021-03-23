Устали покупать полуфабрикаты? Мы подскажем вам, как быстро и легко можно приготовить домашние пельмени без особых усилий. Рецепт пельменей читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

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Способ приготовления:

Добавляем в муку немного соли и засыпаем в кухонную машину.

Заливаем 150 г кипяченой воды и 20 г масла, включаем машину, чтобы вымесить тесто.

Когда тесто будет готово, начинаем его раскатывать.

Затем с помощью стакана вырезаем на тесте кружки, в которые кладем понемногу фарша, и лепим пельмени.

Тем временем ставим на плиту воду и доводим ее до кипения.

Когда вода закипит, бросаем в нее пельмени и варим до полной готовности.