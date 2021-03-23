Кофе по-венски: рецепт приготовления от Екатерины Великой
23.03.2021
Вкуснейший кофе по-венски можно приготовить самостоятельно в домашних условиях! Все, что вам нужно, — правильный рецепт и огромный энтузиазм. Удивите своих родных нежнейшим вкусом этого превосходного напитка. Узнайте, как приготовить кофе по-венски в мастер-классе Екатерины Великой!
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Ингредиенты:
- Сахар — 1 ч. л.
- Сахарная пудра
- Кофе только смолотый — 6 ч. л.
- Вода
- Сливки для взбивания 33% — 150 мл
- Какао порошок — по вкусу
- Корица — по вкусу
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Приготовление:
- Взбить сливки с небольшим количеством сахарной пудры в устойчивую пену, поставить в холодильник.
- Всыпать кофе и сахар в турку, залить 2/3 стакана холодной воды.
- На небольшом огне, помешивая, довести кофе до кипения. Затем процедить напиток в подогретые стаканы такого объема, чтобы он занял меньше половины стакана.
- В горячий кофе выложить холодные взбитые сливки, подавать по желанию с корицей или какао-порошком.
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Полезные советы:
- Сливки, а также посуда, с которой они будут контактировать, должны быть холодными.
- Выбирайте сливки с высоким процентом жирности, например 33%. Такие сливки лучше взбиваются.
- Сахарную пудру нужно добавлять в конце взбивания.
- Кофе должен занять меньшую половину чашки — примерно 20 процентов, а сливки большую — 80 процентов.
Video: Кофе по-венски: рецепт приготовления от Екатерины Великой
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