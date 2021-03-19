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Фруктовый смузи для ангельского голоса

19.03.2021

Хотите насытить организм витаминами и одновременно улучшить работу своих голосовых связок? Или нуждаетесь в обновлении голоса после длительной болезни? Читайте рецепт фруктового смузи в нашем материале.

Ингредиенты:

  • Виноград без косточки — 100 г
  • Яблоки — 200 г
  • Мед — 20 мг
  • Вода — 40 мг
  • Зеленый чай — 0,25 г
  • Фрукты для украшения смузи

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Способ приготовления:

  1. Яблоки необходимо очистить от кожуры и положить в блендер. Взбиваем. Добавляем воду.  
  2. Берем виноград, предварительно очистив его от косточек. Теперь добавляем мед и еще немного взбиваем.  
  3. Добавляем к смеси зеленый чай, но не весь сразу, смотрим по консистенции нашего смузи.  

Приятного аппетита!

Video: Фруктовый смузи для ангельского голоса

Смузи - вкусный и очень полезный напиток из натуральных продуктов. Существует много способов, как приготовить смузи. Мы предлагаем попробовать смузи из яблок и винограда по рецепту экспертов Все буде добре

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