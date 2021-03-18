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Уход за волосами в домашних условиях: подборка советов

18.03.2021

«Все буде добре» представляет видеоподборку домашних средств для ухода за волосами. Наши эксперты собрали лучшие рецепты и ценные рекомендации по восстановлению, ускорению роста, ламинированию и полировки волос народными средствами. Читайте, каким должен быть уход за волосами в домашних условиях в нашем материале!

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Маска для роста и восстановления волос от Ольги Метельской

В салонах существует множество процедур и масок для роста и восстановления волос. В домашних условиях вы можете приготовить одну из самых эффективных масок, которая решит эти проблемы. Косметолог Ольга Метельская  усовершенствовала маску с никотиновой кислотой, которая восстанавливает и стимулирует рост волос. Она поделилась своим рецептом и испытали средство на Ольге Волковой.

Компоненты  для приготовления маски:

  • экстракт алоэ – 1 ампула
  • никотиновая кислота – 1 ампула
  • настойка прополиса – 80 капель

О приготовлении, использовании и результате – узнаете в видеоматериале:

Video: Уход за волосами в домашних условиях: подборка советов

Уход за волосами в домашних условиях это не только мытье головы. Читайте советы по уходу за волосами в домашних условиях от Все буде добре

Маска против секущихся кончиков и электризации

С проблемой секущихся кончиков и электризации волос под шапкой знакома каждая девушка. Салоны предлагают множество дорогостоящих процедур и средств.  Как спасти волосы, сохранить длину и не потратить целое состояние? Ольга Торнер рассказала как в домашних условиях приготовить маску против секущихся кончиков и электризации.

Компоненты  для приготовления маски:

  • кокосовое масло – 2 ст. л.
  • мед – 0.5 ст. л.
  • кефир – 3 ст. л.
  • эфирное масло розмарина – 1/4 ст. л.

О приготовлении, использовании и результате – узнаете в видеоматериале:

Video: Уход за волосами в домашних условиях: подборка советов

Уход за волосами в домашних условиях это не только мытье головы. Читайте советы по уходу за волосами в домашних условиях от Все буде добре

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Уход за волосами  для будущих мам от Анны Галицыной

Когда женщина ждёт малыша, её гормональный фон меняется. Это может вызвать незнакомые до этого проблемы с волосами. Они могут сильнее пачкаться, пересыхать и даже начать выпадать! Как спасти волосы и не навредить ребенку? Рецептом маски поделилась будущая мама Анна Галицина.

Компоненты  для приготовления отвара от выпадения:

  • листья березы – 2 ст. л.
  • мать-и-мачеха– 2 ст. л.
  • корень аира –2 ст. л.
  • вода – 1 стакан
  • сок алоэ – 1 ст. л.

Компоненты  для приготовления отвара от жирности:

  • листья алоэ – 7 шт.
  • водка – 100 мл

Компоненты  для приготовления масла от сухости:

  • репейное масло – 2 ст. л.
  • масло жожоба – 5 капель

О приготовлении, использовании и результате – узнаете в видеоматериале:

Video: Уход за волосами в домашних условиях: подборка советов

Уход за волосами в домашних условиях это не только мытье головы. Читайте советы по уходу за волосами в домашних условиях от Все буде добре

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Ламинирование волос в домашних условиях

Оказывается, салонную процедуру ламинирования волос можно проводить в домашних условиях! Елена Мельник расскажет и покажет, что нужно делать. Повторяйте процедуру один раз в месяц, и ваши волосы всегда будут выглядеть безупречно.

Компоненты  для приготовления маски:

  • желатин –1 ст. л.
  • кипяченая вода – 3 ст. л.
  • кокосовое масло – 50 мл
  • масло иланг-иланга –2 капли
  • масло лаванды – 1 капля

О приготовлении, использовании и результате – узнаете в видеоматериале:

Video: Уход за волосами в домашних условиях: подборка советов

Уход за волосами в домашних условиях это не только мытье головы. Читайте советы по уходу за волосами в домашних условиях от Все буде добре

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