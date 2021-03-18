«Все буде добре» представляет видеоподборку домашних средств для ухода за волосами. Наши эксперты собрали лучшие рецепты и ценные рекомендации по восстановлению, ускорению роста, ламинированию и полировки волос народными средствами. Читайте, каким должен быть уход за волосами в домашних условиях в нашем материале!



Больше по теме: Рецепт индийской маски для волос

Маска для роста и восстановления волос от Ольги Метельской

В салонах существует множество процедур и масок для роста и восстановления волос. В домашних условиях вы можете приготовить одну из самых эффективных масок, которая решит эти проблемы. Косметолог Ольга Метельская усовершенствовала маску с никотиновой кислотой, которая восстанавливает и стимулирует рост волос. Она поделилась своим рецептом и испытали средство на Ольге Волковой.

Компоненты для приготовления маски:

экстракт алоэ – 1 ампула

– 1 ампула никотиновая кислота – 1 ампула

настойка прополиса – 80 капель

О приготовлении, использовании и результате – узнаете в видеоматериале:

Video: Уход за волосами в домашних условиях: подборка советов Уход за волосами в домашних условиях это не только мытье головы. Читайте советы по уходу за волосами в домашних условиях от Все буде добре

Маска против секущихся кончиков и электризации

С проблемой секущихся кончиков и электризации волос под шапкой знакома каждая девушка. Салоны предлагают множество дорогостоящих процедур и средств. Как спасти волосы, сохранить длину и не потратить целое состояние? Ольга Торнер рассказала как в домашних условиях приготовить маску против секущихся кончиков и электризации.

Компоненты для приготовления маски:

кокосовое масло – 2 ст. л.

мед – 0.5 ст. л.

кефир – 3 ст. л.

эфирное масло розмарина – 1/4 ст. л.

О приготовлении, использовании и результате – узнаете в видеоматериале:

Video: Уход за волосами в домашних условиях: подборка советов Уход за волосами в домашних условиях это не только мытье головы. Читайте советы по уходу за волосами в домашних условиях от Все буде добре

Больше по теме: Горчичная маска для роста волос: рецепт Ольги Метельской

Уход за волосами для будущих мам от Анны Галицыной

Когда женщина ждёт малыша, её гормональный фон меняется. Это может вызвать незнакомые до этого проблемы с волосами. Они могут сильнее пачкаться, пересыхать и даже начать выпадать! Как спасти волосы и не навредить ребенку? Рецептом маски поделилась будущая мама Анна Галицина.

Компоненты для приготовления отвара от выпадения:

листья березы – 2 ст. л.

мать-и-мачеха– 2 ст. л.

корень аира –2 ст. л.

вода – 1 стакан

сок алоэ – 1 ст. л.

Компоненты для приготовления отвара от жирности:

листья алоэ – 7 шт.

водка – 100 мл

Компоненты для приготовления масла от сухости:

репейное масло – 2 ст. л.

масло жожоба – 5 капель

О приготовлении, использовании и результате – узнаете в видеоматериале:

Video: Уход за волосами в домашних условиях: подборка советов Уход за волосами в домашних условиях это не только мытье головы. Читайте советы по уходу за волосами в домашних условиях от Все буде добре

Больше по теме: Кефирная маска для сухих волос: рецепт Ольги Сумской

Ламинирование волос в домашних условиях

Оказывается, салонную процедуру ламинирования волос можно проводить в домашних условиях! Елена Мельник расскажет и покажет, что нужно делать. Повторяйте процедуру один раз в месяц, и ваши волосы всегда будут выглядеть безупречно.

Компоненты для приготовления маски:

желатин –1 ст. л.

кипяченая вода – 3 ст. л.

кокосовое масло – 50 мл

масло иланг-иланга –2 капли

масло лаванды – 1 капля

О приготовлении, использовании и результате – узнаете в видеоматериале:

Video: Уход за волосами в домашних условиях: подборка советов Уход за волосами в домашних условиях это не только мытье головы. Читайте советы по уходу за волосами в домашних условиях от Все буде добре