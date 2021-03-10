В Великий пост верующие не употребляют в пищу продукты животного происхождения. Но это не повод переходить на салатики и варёную картошку. Ведь картошку можно сварить с чем-нибудь еще и поститься в Великий Пост 2021 без вреда для здоровья! Предлагаем вкусные постные супы от экспертов «Все буде добре».

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Гороховый постный суп

Густой суп из гороха и картофеля будет сытным даже без добавления копчёностей, что характерно, например, для гуцульской кухни.

Ингредиенты:

картофель – 2–3 шт.;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

горох – полстакана;

вода – 3 стакана;

растительное масло – по вкусу;

петрушка – по вкусу;

соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Горох залить водой и оставить на ночь (до 12 часов). Набухший горох отваривать в течение полутора часов, если целый, или 45 минут, если крупа подроблена на половинки. Добавить к гороху мелко нарезанный картофель. Лук довольно мелко нарезать. Натереть морковь на крупной тёрке. Обжарить на сковороде с растительным маслом. Обжаренные овощи добавить в суп, посолить, поперчить и варить до мягкости картофеля. Посыпать зеленью.

Постный борщ с добавлением чернослива

Если вы ищете постные супы на каждый день, вы не можете обойти вниманием варианты борщей без мяса. Чернослив в данном рецепте придаёт пикантную нотку и значительно улучшает поскудневший без мяса вкус.

Ингредиенты:

капуста – 200 г;

запечённая свёкла – 200 г;

чернослив – 200 г;

морковь – 50 г;

томатная паста – 2 ст. л.;

репчатый лук – 100 г;

картофель – 300 г;

растительное масло – 30 г;

грецкие орехи– 1 ст. л.;

соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Картофель очистить, нарезать соломкой. Залить кипятком и отварить до готовности. Свёклу, морковь очистить, пошинковать. Лук нарезать мелко. Пассеровать на растительном масле в течение двух минут, влить томатную пасту и продолжить ещё две минуты. Добавить пассерованные овощи и нашинкованную капусту к картошке, посолить, довести до кипения и варить ещё 5–10 минут. Чернослив отварить отдельно и добавить в каждую порцию при подаче несколько слив вместе с отваром. Украсить мелко порезанной зеленью и толчёными грецкими орехами.

Чесночно-томатный постный суп

Очень интересным и аппетитным нам кажется пряный постный суп из чеснока и томатов. Специи – это действительно выход превратить простые постные супы в шедевры кулинарии.

Ингредиенты:

чеснок – 1 головка;

помидоры (крупные) – 2 шт.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

паприка сушёная – 1 ч. л.;

кориандр (цельный) – 2 ч. л.;

сушёный тимьян – ½ ч. л.;

овощной бульон или вода – 2 ст.;

лук репчатый – 1 маленькая головка;

соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Разрезать неочищенную головку чеснока пополам поперёк зубчиков. Разрезать на две части помидоры. Выложить помидоры и чеснок на противень, сбрызнуть оливковым маслом. Запекать до мягкости чеснока (примерно полчаса). Очистить лук от кожуры, мелко нарезать и поджарить в кастрюле на оливковом масле в течение двух минут. Печёный чеснок выдавить из кожуры в кастрюлю с поджаренным луком, добавить помидоры. Залить в кастрюлю горячий овощной бульон или воду и поставить на огонь. Довести до кипения на большом огне, затем убавить до среднего. Добавить кориандр, паприку, тимьян, соль и перец. Довести до кипения, кипятить три минуты. Выключить. Немного остывший суп превратить в пюре блендером. При подаче можно украсить зеленью.