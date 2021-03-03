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Шоколадные блины на Масленицу 2021: рецепт приготовления

03.03.2021

Вкусный рецепт шоколадных блинов на Масленицу 2021 в одном из выпусков «Все буде добре» рассказала ведущая Надежда Матвеева. Приготовить такое лакомство не составит труда, ведь эти блинчики делаются очень просто! Выбирайте фрукты для начинки по вкусу и угощайте родных, друзей. Пошаговая инструкция, как приготовить шоколадные блины в нашем материале.

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шоколадные блины

Ингредиенты:

Для теста:

  • шоколад (тёмный) – 75 г
  • молоко– 500 мл
  • какао – 1 ст.л.
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 1 ½ стакана
  • сахарная пудра – 2-3 ст. л.
  • сливочное масло – 2 ст. л.
  • ром – 1 ст. л.
  • соль – щепотка
  • растительное масло

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Для начинки:

  • сахарная пудра – 50 г;
  • творог (9%) – 100 г;
  • фрукты (банан, киви, апельсин) – 300 г;
  • ванильный сахар – 1ч. л.

Приготовление:

  1. Растопить тёмный шоколад, добавить половину молока.
  2. В оставшееся молоко добавить муку, какао, сахарную пудру, соль и взбить.
  3. Яйца взбить миксером и добавить их в тесто.
  4. Сливочное масло растопить, перемешать с шоколадной смесью и влить в тесто.
  5. Добавить ром и перемешать. Разогреть сковороду и испечь тонкие блинчики.
  6. Для начинки любимые фрукты нарезать, смешать с ванильным сахаром.
  7. Каждый блин смазать тонким слоем творожной массы, разложить на него фрукты и завернуть в рулетик. Подавать, украсив сахарной пудрой и шоколадным соусом.

Video: Шоколадные блины на Масленицу 2021: рецепт приготовления

Как приготовить шоколадные блины на Масленицу 2021? Рецепт теста и начинки в нашем материале

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