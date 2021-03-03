Домашний хлеб с ячневой крупой: рецепт от Игоря Мисевича
03.03.2021
Печем ячневый хлеб вместе с «Все буде добре»! Кулинар Игорь Мисевич рассказал секреты, как печь хлеб в домашних условиях так, чтобы у него оставалась мягкая корочка из трещинок. Узнайте рецепт ячневого хлеба от Игоря Мисевича в нашем материале!
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Ингредиенты:
- Ячневая крупа – 100 г (замоченная в 300 мл воды)
- Кефир – 300 мл
- Яйца куриные – 1 шт.
- Сахар – 150 г;
- Разрыхлитель – 1 ч. л.;
- Соль – 1 ч. л.
- Мука – 3 ст.
- Сливочное масло (растопленное) – 2 ст. л.
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Приготовление:
- Замочить ячневую крупу в воде на 3 часа.
- В большой миске смешать кефир, сахар, яйцо, растопленное масло. Добавить крупу. Вымешивать, пока сахар не растворится.
- Отдельно смешать муку, разрыхлитель, соль.
- Постепенно добавить мучную смесь в яично-кефирную. Замесить тесто (оно не должно быть слишком жидким). Выложить в форму.
- Выпекать 25 минут при температуре 180° C. Выключить духовку на 10 минут. После чего выпекать ещё 15 минут при 220° C.
Video: Домашний хлеб с ячневой крупой: рецепт от Игоря Мисевича
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