Алена Курилова рассказала, как гадать на блинах на Масленицу. Экстрасенс утверждает, блины помогут узнать, когда вам предстоит замужество либо как скоро вы разбогатеете. Подробности в материале.



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На протяжении всей масленичной недели мы печем блины, а гадать на них нужно именно в среду! Этот день называли «лакомкой», и считалось, что, выпекая блины в этот день, люди старались привлечь милость солнца, тем самым «умасливали» его и спрашивали о будущем. При выпекании по первому блину хозяйка может определить, каким будет год, а также погадать на личную жизнь. А если вас угощают блинами, то по начинке сможете понять, что вас ждет в этом году.

Гадание по первому блину

Поставив сковороду на огонь, задайте вопрос: «Что ждет меня в этом году?». Если вы одиноки, нужно обратить внимание как переворачивается первый блин. Пристал к сковороде — замуж или жениться пока рано, легко перевернулся — скоро появится молодой человек или девушка, отношения с которыми могут привести к свадьбе.

Если вы уже с кем-то в отношениях, но еще не в браке, обратите внимание на края блина. Блин с ровными краями означает, что вы вскоре узаконите свои отношения. А вот если края рваные, то присмотритесь к своей избраннице или своему избраннику повнимательнее — уверены ли вы в своем выборе.

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Количество дырочек в блине говорит о гладкости в отношениях, в семье, и даже в предстоящих отношениях, если сейчас вы одиноки. Блин с крупными дырочками свидетельствует о сложностях в отношениях, так что вам придется проявить терпение и уважение. Тогда все обязательно наладится!

Также обратите внимание на толщину блина. Если он испекся тонким — в предстоящем году все будет удаваться вам легко, а если блин вышел толстым — придется много трудиться, не безрезультатно.

Гадание по начинке

Приготовьте несколько вариантов начинки и заверните ее в блин так, чтобы не было видно, что находится внутри. Затем предоставьте своим гостям выбор.

Кому досталась сладкая начинка, например, варенье или джем, того ждет удачный, безбедный и денежный год.

Кто выбрал острую начинку, например, маринованные грибы или перец, у того впереди – страстная любовь.

Пресная начинка же, например творог, – к стабильности.

А экзотическая начинка (икра) означает, что в ближайшее время человек проявит себя трудоголиком и ему придется принимать серьезные решения. Для успешного завершения дела нужно будет проявить прагматичный подход.

Блин с красной рыбой значит, что вас ждут приключения и экстремальные путешествия.

Мед свидетельствует о приятных эмоциях, сметана – об успехе и признании окружающими.

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Video: Масленица: как гадать на блинах Масленица 2021 начинается 8 марта. Как гадать на блинах на Масленицу? Когда на Масленицу 2021 гадать на блинах