Как избавиться от пигментных пятен? Рецепт уникальной маски!
02.03.2021
Весеннее солнышко вызывает не только улыбку на лице, но и пигментные пятна. Как избавится от нежелательной пигментации в домашних условиях, не тратя деньги на дорогие салонные процедуры? Эксперт-косметолог Оля Метельская поделилась рецептом маски, которая избавит от пигментных пятен на лице всего за 5 гривен!
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Ингредиенты:
- Листья петрушки – пучок
- Отвар корня одуванчика – 2 ст. л.
- Лимон – 1–3 кусочка
- Гороховая мука – 1 ст. л.
Приготовление:
- Зелень петрушки измельчить в блендере.
- Очистить лимон и нарезать кусочками.
- Добавить лимон к петрушке и еще раз измельчить в блендере.
- Для маски возьмите 3 чайных ложки зелени с лимоном.
- Добавить в смесь отвар корня одуванчика, гороховую муку и перемешать.
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Особенности применения:
- Маску необходимо использовать сразу после приготовления.
- Нанести маску на очищенную кожу лица, оставить на 15 минут, затем смыть теплой водой.
- Делать маску три раза в неделю курсом в 14 дней.
- Для профилактики достаточно делать процедуру 2–3 раза в месяц.
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