Как правильно сделать массаж головы для роста волос? Какие техники нужно использовать и какие нюансы учитывать? С этим вам поможет разобраться Елена Ткаченко. В нашем материале пошаговая инструкция уникального массажа для роста волос!

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Зимой наши волосы очень страдают от холода. Они становятся сухими, ломкими, теряют жизненную силу. Такая проблема вынуждает подстригаться, что замедляет рост волос. Данный массажный комплекс стимулирует кровообращение, а это способствует активному росту волос и улучшает питание волосяной луковицы. Также после него проходят головные боли, снимается усталость глаз, снижается общий уровень напряженности и тревоги.

ВАЖНО: процедуру массажа лучше проводить за полчаса до мытья головы, так как активизируется выделение кожного сала, что приводит к загрязнению головы.

Упражнение 1. Растираем кожу головы

Подушечками пальцев обеих рук двигаемся по центральному и поперечному проборам с интервалом 1-2 см. Затем делаем растирающие движения по всех направлениях. После этого двигаемся по центральному пробору, начиная от лба и заканчивая затылком, а по поперечным проборам двигаемся снизу вверх. Делаем легкие круговые движения пальцев. Время упражнения: 1 минута.

Упражнение 2. Двигаемся от шеи к макушке

Нужно наклонить вниз голову. В таком положении легкими круговыми движениями массируем шею в зоне роста волос, после чего начинаем движение по всей голове. Данный прием усиливает лимфоток, что также активизирует кровообращение. Делать не дольше минуты.

Упражнение 3. Легко потягиваем за волосы

Берем в обе руки небольшие пряди волос у корней, и слегка тянем по всей голове, каждую 5 раз. Это упражнение усиливает кровообращение в фолликулах и усиливает рост.

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Упражнение 4. Делаем глубокое растирание

Ладошкой от краевой линии роста волос к макушке и в обратную сторону растираем кожу головы. Выполняем с усилием, медленно, без резких движений.

Упражнение 5. Поглаживаем волосы

Находим наивысшую точку головы. От нее к плечам с легким усилием гладим волосы сверху вниз. Выполняем 5-10 раз. Движение напоминает вытягивание волос по всей длине.

СЕКРЕТ: для достижения максимального эффекта нужно делать 1 р. в неделю горчично-яичную маску:

2 ч. л. порошка горчицы

1 желток

1 ст. л. сахара

3 ч. л. косметического масла

теплая вода

Держать маску нужно 20 мин.

Также очень важно следить за своим питанием. Употребляйте продукты, богатые на белок: это рыба, яйца, морепродукты. Не забывайте про кератин (нерафинированные растительные масла, семечки, хлеб с отрубями) и кальций (молочные продукты). Еще одно особое вещество, необходимое для роста волос, — это биотин. Его вы найдете в орехах и овсянке.

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Video: Массаж головы для роста волос: секретная и простая техника Как сделать массаж головы для активного роста волос? Пошаговая инструкция массажа головы, который ускорит рост волос в нашем материале