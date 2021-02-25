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Как приготовить тонкие блины: рецепт Марины Шевченко

25.02.2021

Ваши блины рвутся, а тесто получается толстым и с комочками? Марина Шевченко знает, как решить проблему! Сегодня кулинар поделится секретами приготовления тонких и аккуратных блинов, которые, несомненно, порадуют и внешним видом, и вкусовыми качествами. Узнайте идеальный рецепт блинов в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • Мука — 4 ст. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Кефир — 400 г.
  • Соль — 1/3 ч. л
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Щепотка соды

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Приготовление:

  1. Желток отделить от белка, белок переложить в пиалу.
  2. К желтку добавить соль, соду, сахар. Перемешать.
  3. Добавить 100 г кефира.
  4. Муку и кукурузный крахмал просеять к желткам. Все взбить.
  5. Добавить остаток кефира.
  6. Добавить растительное масло, перемешать тесто.
  7. Белок взбить в пышную пену, добавить  к тесту, перемешать.
  8. Прежде чем начать жарить блины, нужно хорошо прогреть сковородку.
  9. Оставить тесто настаиваться 10–15 мин.
  10. Обжарить на одной стороне от 1,5 до 2 минут, перевернуть лопаткой и запекать другую сторону еще в течение минуты.
  11. Выложить на тарелку.

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Несколько советов:

  1. Чтобы блины получились  тонкими, нежными и тающими во рту, добавьте в тесто кефир вместо молока.
  2. Чтобы блины не рвались, половину порции муки замените на кукурузный крахмал. Во время жарки крахмал свяжет тесто, благодаря чему блинчики получатся эластичными и прочными.
  3. Белки взбейте до пены и добавляйте в состав в последнюю очередь. Белок скрепляет тесто и делает блинчики ажурными.

Video: Как приготовить тонкие блины: рецепт Марины Шевченко

Как приготовить тонкие блины, которые не будут рваться? Марина Шевченко поделилась рецептом, как приготовить тонкие блины

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