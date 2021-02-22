Картофель, запеченный с салом в духовке: рецепт Олега Собчука
22.02.2021
Любите картофель, но волнуетесь по поводу его калорийности? Лидер группы «С. К. А. Й.» Олег Собчук поделится секретом, как приготовить картофель с салом в духовке так, чтобы блюдо было вкусным и диетическим. Узнайте рецепт картофеля, запеченного с салом, под яблочно-горчичным соусом, в нашем материале!
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Ингредиенты для картофеля:
- Картофель – 500 г
- Сало – 100 г
- Подсолнечное масло – 1 ст. л.
- Хмели-сунели – 1 ч. л.
- Смесь итальянских трав – 0,5 ч. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Печеное яблоко – 1 шт.
- Лимон – 0,5 шт.
- Горчица – 3 ч. л.
- Оливковое масло – 3 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- Яблоко
- Лимон
- Горчица
- Оливковое масло
- Черный молотый перец
- Соль
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Приготовление:
- Картофель разрезать на 4 части, смешать с сухими ингредиентами.
- Сало нарезать кусочками, поместить в форму.
- Выпекать при температуре 180 °C в течение 10 минут.
- Достать сало, поместить в ту же форму картофель серединой вниз.
- Выпекать 20 минут при температуре 180 °C.
- За 5 минут до готовности картофеля добавить чеснок и сало.
- Подавать картошку с соусом.
Приготовление яблочно-горчичного соуса:
Взбить в блендере все ингредиенты.
Приятного аппетита!
Video: Картофель, запеченный с салом в духовке: рецепт Олега Собчука
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