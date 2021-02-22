Любите картофель, но волнуетесь по поводу его калорийности? Лидер группы «С. К. А. Й.» Олег Собчук поделится секретом, как приготовить картофель с салом в духовке так, чтобы блюдо было вкусным и диетическим. Узнайте рецепт картофеля, запеченного с салом, под яблочно-горчичным соусом, в нашем материале!



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Ингредиенты для картофеля:

Картофель – 500 г

Сало – 100 г

Подсолнечное масло – 1 ст. л.

Хмели-сунели – 1 ч. л.

Смесь итальянских трав – 0,5 ч. л.

Чеснок – 2 зуб.

Печеное яблоко – 1 шт.

Лимон – 0,5 шт.

Горчица – 3 ч. л.

Оливковое масло – 3 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

Яблоко

Лимон

Горчица

Оливковое масло

Черный молотый перец

Соль

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Приготовление:

Картофель разрезать на 4 части, смешать с сухими ингредиентами. Сало нарезать кусочками, поместить в форму. Выпекать при температуре 180 °C в течение 10 минут. Достать сало, поместить в ту же форму картофель серединой вниз. Выпекать 20 минут при температуре 180 °C. За 5 минут до готовности картофеля добавить чеснок и сало. Подавать картошку с соусом.

Приготовление яблочно-горчичного соуса:

Взбить в блендере все ингредиенты.

Приятного аппетита!

Video: Картофель, запеченный с салом в духовке: рецепт Олега Собчука Картофель с салом в духовке - это очень вкусно. Рецепт запеченного картофеля с салом, который не отразится на вашей фигуре, рассказал солист группы СКАЙ Олег Собчук