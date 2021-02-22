Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Картофель, запеченный с салом в духовке: рецепт Олега Собчука

22.02.2021

Любите картофель, но волнуетесь по поводу его калорийности? Лидер группы «С. К. А. Й.» Олег Собчук поделится секретом, как приготовить картофель с салом в духовке так, чтобы блюдо было вкусным и диетическим. Узнайте рецепт картофеля, запеченного с салом, под яблочно-горчичным соусом, в нашем материале!

Больше по теме: 10 блюд из картошки

iStock-525675605

Ингредиенты для картофеля:

  • Картофель – 500 г
  • Сало – 100 г
  • Подсолнечное масло – 1 ст. л.
  • Хмели-сунели – 1 ч. л.
  • Смесь итальянских трав – 0,5 ч. л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Печеное яблоко – 1 шт.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Горчица – 3 ч. л.
  • Оливковое масло – 3 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • Яблоко
  • Лимон
  • Горчица
  • Оливковое масло
  • Черный молотый перец
  • Соль

Больше по теме: Как быстро сварить картофель: три способа от Евгения Клопотенко

Приготовление:

  1. Картофель разрезать на 4 части, смешать с сухими ингредиентами.
  2. Сало нарезать кусочками, поместить в форму.
  3. Выпекать при температуре 180 °C в течение 10 минут.
  4. Достать сало, поместить в ту же форму картофель серединой вниз.
  5. Выпекать 20 минут при температуре 180 °C.
  6. За 5 минут до готовности картофеля добавить чеснок и сало.
  7. Подавать картошку с соусом.

Приготовление яблочно-горчичного соуса:

Взбить в блендере все ингредиенты.

Приятного аппетита!

Video: Картофель, запеченный с салом в духовке: рецепт Олега Собчука

Картофель с салом в духовке - это очень вкусно. Рецепт запеченного картофеля с салом, который не отразится на вашей фигуре, рассказал солист группы СКАЙ Олег Собчук

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить