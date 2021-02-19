Рецепт постных тефтелей из бобовых подготовила участница «МастерШеф» Елена Иващук. Она утверждает, что мясоеды даже не отличат их от настоящего фарша. Приготовьте и судите сами!

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Ингредиенты:

чечевица зелёная — 1 ст.;

рис (варёный) — 1/3 ст.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

сахар – 1/2 ч. л.;

кориандр молотый — 2 ч. л.;

лавровый лист (молотый)— 1/2 ч. л.;

соль – 1/2 ч. л.;

перец – 1/2 ч. л.;

шампиньоны – 200 г;

вода — 300 мл;

томатная паста – 3 ст. л.;

мука – 1 ст. л.

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Приготовление:

Чечевицу промыть и замочить на 2 часа. Морковь натереть на крупной тёрке. Добавить масло, измельчить с помощью блендера. С чечевицы слить воду, промыть. Измельчить её с помощью блендера. Добавить к чечевице морковь, рис, соль, перец. Перемешать. Сформировать тефтели. Обжарить 1–2 минуты на растительном масле. Приготовить соус: налить в кастрюлю горячую воду, добавить томатную пасту, сахар, муку, кориандр и лавровый лист. Грибы и лук измельчить, поджарить. Добавить к подливке. Залить смесью тефтели. Тушить 20–25 минут при температуре 180 °C.

Video: Постные тефтели из чечевицы: рецепт Елены Иващук Как приготовить постные тефтели из чечевицы? Они не будут хуже мясных, утверждает автор рецепта. Смотрите рецепт постных тефтелей пошагово