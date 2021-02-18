Хотите удивить своих близких оригинальным осенним блюдом? Приготовьте для них флан их тыквы! Этот французский десерт порадует своим вкусом даже самых изысканных гурманов. Узнайте рецепт тыквенного флана в нашем материале!



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Флан — это один из видов французской выпечки, который пользуется большой популярностью в Европе. Зачастую он состоит из яиц, сахара и сливок, однако наш изобретательный кулинар Екатерина Великая предлагает сделать соленый флан, который сочетает в себе сладость тыквы и перчинку рыбы.

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Ингредиенты:

Вареная тыква – 700 г

Вареная нототения – 350 г

Твердый сыр – 50 г

Лук – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Сливки – 100 г

Сливочное масло – 20 г

Для заправки:

Оливковое масло – 2 ст. л.

Бальзамический уксус – 1 ст. л.

Перец, соль – по вкусу

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Приготовление:

Очистить и нарезать лук. Измельчить тыкву, добавить лук, рыбу, яйцо, сливки, тертый сыр и сливочное масло в блендере. Поместить массу в порционные формы. Выпекать в духовке на водяной бане при температуре 180 С в течение 30 минут. Для соуса смешать оливковое масло, бальзамический уксус, соль, перец. Подавать флан с соусом.

Приятного аппетита!

Video: Тыквенный флан: рецепт Екатерины Великой Тыквенный флан - это один из видов французской выпечки. Читайте рецепт тыквенного флана от Екатерины Великой, который понравится вашей семье