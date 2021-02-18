Приготовьте для вашего ребенка полезные блины. Кулинарный экспериментатор Женя Клопотенко делится рецептом блюда из ячневой каши. Перед ним не устоит даже самый капризный гурман! Как приготовить ячневые блины с творогом, читайте в материале.

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Ингредиенты для блинного теста:

Яйцо – 3 шт.

Молоко – 500 г

Отваренная ячневая перемолотая каша – 1,5 ст.

Пшеничная мука – 2 ст.

Растительное масло – 1/4 ст.

Сахар – 5 ст. л.

Свекла – 1 шт.

Щепотка соли

Сливочное масло – 10 г

Ингредиенты для творожно-ячневой начинки:

Творог – 100 г

Рубленные орехи – 100 г

Ванильный сахар – 2 ч. л.

Отваренная ячневая перемолотая каша

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Приготовление:

Приготовьте блинное тесто: взбейте яйца, сахар и ванильный сахар. Просейте через сито пшеничную муку и постепенно введите ее в яичную смесь. Добавьте молоко, отварную ячку, свекольный сок и растительное масло. Посолите и все тщательно смешайте в блендере. Разогрейте сковороду на сильном огне, смажьте кусочком сливочного масла и выпекайте блины небольшого размера. Для начинки взбейте в блендере творог, орехи, отварную ячку, апельсиновую цедру и ванильный сахар. Намажьте блинчики начинкой, сверните рулетиками и нарежьте их на порционные кусочки.

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