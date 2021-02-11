Оригинальные рецепты вкусных котлет
11.02.2021
Хотите узнать, как приготовить вкусные котлеты? Тогда скорее читайте наш материал! Эти рецепты не оставят равнодушными даже самых требовательных гурманов! Читайте, как приготовить куриные котлеты с сыром, а также свиные котлеты, в нашем материале.
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Котлеты куриные с сыром
Для фарша:
- 0,5 кг домашнего куриного фарша
- 1 луковица
- Соль
- Молотая паприка
- Черный перец
Для начинки:
- 3/4 стакана грецких орехов
- 100 г полутвердого сыра
- 2 зубка чеснока
- Несколько веточек укропа и петрушки
- Соль
- Перец
- Клетчатка для обваливания
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Приготовление:
- Фарш вместе с луковицей пропустить через мясорубку, добавить остальные ингредиенты. Хорошо перемешать и поставить в холодильник на 20 мин.
- Для начинки смешать тертый сыр, раздавленный чеснок, молотые или мелко рубленые орехи, мелко нарезанную зелень, соль и перец.
- Из фарша сделать лепешку размером с яйцо, положить начинку, защипнуть, придать форму котлет. Обвалять в клетчатке и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета.
Котлеты свиные с перцем
Ингредиенты:
- 500 г свиного фарша
- 60 г моркови
- 1 яйцо
- 250 г репчатого лука
- 30 г чеснока
- 10 г острого перца
- 50 г сала
- 60 г белого хлеба
- 10 г укропа
- 10 г петрушки
- 80 мл молока
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. хрена
- 50 мл растительного масла
- 4 ст. л. муки
- Соль
- Перец
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Приготовление:
- Свинину дважды прокрутить на мясорубке со средней решеткой.
- Хлеб замочить в молоке, предварительно срезав корочку.
- Укроп и петрушку измельчить. Острый перчик нарезать очень мелкими кубиками.
- Прокрутить на мясорубке морковь, чеснок, лук, сало, замоченный в молоке хлеб. Все добавить к мясу. Затем размешать с зеленью, острым перцем, горчицей, хреном, солью, перцем, яйцом.
- Все хорошо вымесить и поставить на 20 мин в холодильник.
- Из охлажденного фарша сформировать шарики.
- Каждый шарик немного сплющить и обвалять в муке. Жарить котлеты.
Video: Оригинальные рецепты вкусных котлет
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