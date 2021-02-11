Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Капкейки на День святого Валентина

11.02.2021

Задаетесь вопросом что приготовить на День Святого Валентина? Лучшим выбором будет сладкий десерт. Кулинар Елизавета Глинская предлагает сделать капкейки, которые точно понравятся вашей половинке. Читайте простой рецепт ко Дню Святого Валентина у нас в материале.

капкейки на День Святого Валентина

Больше по теме: Что приготовить на День святого Валентина: рецепты блюд

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 ст.
  • Сахар – 0,5 ст.
  • Сливки – 100 мл
  • Сливочное масло – 100 г
  • Белый шоколад – 150 г
  • Мука – 1,5 ст.
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Каркаде – 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Яйца соединить с сахаром, смешать с растопленным сливочным маслом.
  2. В муку добавить разрыхлитель и соль. Соединить муку с масляной смесью. Перемешать.
  3. Отделить 1/3 часть смеси, добавить отвар каркаде.
  4. Розовое тесто вылить в форму и выпекать 10 минут при температуре 180 градусов.
  5. Наполнить формы для кексов. Вставить сформированные сердечки.
  6. Выпекать 25 минут при температуре 205 градусов.
  7. Для украшения в подогретые сливки добавить измельченный белый шоколад. Крем охладить. Готовые маффины украсить ягодами и кремом.

Больше по теме: Поздравления с Днем Святого Валентина 14 февраля

Video: Капкейки на День святого Валентина

Капкейки на День святого Валентина - простой рецепт капкейков на День влюбленных от Елизаветы Глинской. Как приготовить оригинальные капкейки на День святого Валентина с сердцем внутри, читайте в материале

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить