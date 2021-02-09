поделки на День святого Валентина

Подарки на День святого Валентина своими руками
Мы подготовили для вас самые интересные подарки на День святого Валентина своими руками, ведь как известно, самые чудесные подарки те, в которые вложены любовь и наилучшие пожелания. А больше всего тепла в вещах, изготовленных самостоятельно. Перед вами лучшие подарки на День святого Валентина своими руками по версии «Все буде добре».
Больше по теме: Печенье на День святого Валентина
Пряник-открытка
Можно также изготовить пряник-открытку, с приготовлением которого справится и ребёнок. Смотрите видео, как четырёхлетняя дочка Лилии Ребрик хозяйничает на кухне. Рецепт простой, а сколько радости! Можно готовиться к празднику всей семьёй!
Ингредиенты:
- Мука – 500 г
- Сахарная пудра – 180 г
- Яйца – 2 шт.
- Пакетик разрыхлителя
- Сливочное масло – 3 ст. л.
- Какао – 2 ст. л.
Больше по теме: Японский зеленый торт: рецепт
Для декора:
- Яйца
- Сахарная пудра
- Лимонный сок
Приготовление:
-
- Замесить тесто и оставить его два часа полежать.
- Желтки взболтать в кружечке с небольшим количеством воды. Для смазывания пряников после выпечки.
- Белок взбить, добавить лимонного сока и постепенно всыпать просеянную сахарную пудру.
- Отделить больше половины жидкой массы. Оставшуюся глазурь довести до густоты, добавляя пудру.
- Эту массу выложить в плотный пакетик, отрезать маленький уголок – выйдет помадка для рисования контуров и орнаментов (можно использовать кондитерский мешок).
- Тесто для пряников раскатать, приложить бумажный шаблон и вырезать ножом прямоугольники. Посередине вырезать с помощью формочек для печенья рождественский мотив и перенести на смазанный противень.
- Выпекать в разогретой духовке 15-20 минут. После выпечки, когда пряник чуть-чуть остынет, смазать поверхность взболтанным желтком.
- Контуры пряника и внутреннего отверстия обвести подготовленной густой глазурью в пакетике волнистыми линиями.
- Когда высохнет, закрасить всю поверхность жидкой глазурью при помощи кисточки или шпателя. Дать высохнуть.
- Нарисовать узоры глазурью в кондитерском мешке.
Video: Подарки на День святого Валентина своими руками
Больше по теме: Открытки-пряники от Ольги Мартыновской
Открытка с сердечком-спиралькой
А если вы всё же любите возиться с цветной бумагой, предлагаем вам несколько способов сделать валентинку, которая точно запомнится адресату!
Изготовьте открытку с сердечком-спиралькой. Объёмные элементы всегда интересны. Аккуратно впишите вокруг пружинки самые тёплые пожелания и слова любви.
Или нарежьте цветную бумагу похожих оттенков на тонкие полоски, выложите их градиентом в прорезях белого картона (желательно с тиснением, чтобы было ещё более красиво и нарядно), подклейте по краям.
Раз вы уже нарезали полосочки, может, займёмся квиллингом? От простых элементов-сердечек из одной полосочки с «рожками» до более сложных форм! Такие объёмные ажурные фигуры не грех развесить по дому на «постоянку»! Любим-то мы друг друга каждый день!
А теперь суперидея, как впечатлить любимую, от нашей любимой рукодельницы Ольги Волковой! Это необычная версия кулона из лучшего романтического фильма – «Сердце океана» из «Титаника»!
Красивый кулон
Для этого подарка на День святого Валентина нужно запастись терпением. И особой солью. Кстати, получается довольно символичный презент для пар, которые давно вместе и «съели не один пуд соли». Будем выращивать соляной кристалл в форме сердца.
Итак, нам понадобится:
- Проволока – 1 м
- Шерстяная нить – 1 м
- Красители – на кончике чайной ложки
- Алюмокалиевые квасцы (можно купить в любой аптеке) – 50 г
- Лоскут бархата
- Цепочка из страз – прим. 40–45 см
Изготовление:
1. Для начала разделяем проволоку наполовину и наматываем на нее шерстяную нитку. Наматывать нужно очень плотно, чтобы не оставалось незаплетённой проволоки. Теперь из проволоки делаем форму сердечка.
2. В горячей, только что закипячённой воде разводим алюмокалиевые квасцы. Добавлять необходимо до тех пор, пока они не перестанут растворяться в теплой воде и не начнут собираться на дне (где-то 50 граммов).
3. Постепенно добавляем красители. Цвет доводим до той концентрации, которая вас устроит.
4. Привязываем заготовку к нитке, а саму нитку – к палочке от мороженого или карандашу. Опускаем конструкцию в воду. Оставляем банку на 4–5 дней. Когда на заготовке появятся кристаллы, сливаем раствор. Сушим кристаллы. Закрепляем их прозрачным лаком для ногтей или для декупажа.
5. Чтобы сделать из заготовки кулон, как у Роуз из «Титаника», приклеиваем с тыльной стороны кусочек бархата по форме основы и оклеиваем цепочкой по схеме, показанной в видео.
Теперь вы готовы встретить День святого Валентина: идеи подарков своими руками перед вами. Дерзайте!