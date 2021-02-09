поделки на День святого Валентина

Мы подготовили для вас самые интересные подарки на День святого Валентина своими руками, ведь как известно, самые чудесные подарки те, в которые вложены любовь и наилучшие пожелания. А больше всего тепла в вещах, изготовленных самостоятельно. Перед вами лучшие подарки на День святого Валентина своими руками по версии «Все буде добре».

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Пряник-открытка

Можно также изготовить пряник-открытку, с приготовлением которого справится и ребёнок. Смотрите видео, как четырёхлетняя дочка Лилии Ребрик хозяйничает на кухне. Рецепт простой, а сколько радости! Можно готовиться к празднику всей семьёй!

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Сахарная пудра – 180 г

Яйца – 2 шт.

Пакетик разрыхлителя

Сливочное масло – 3 ст. л.

Какао – 2 ст. л.

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Для декора:

Яйца

Сахарная пудра

Лимонный сок

Приготовление:

Замесить тесто и оставить его два часа полежать. Желтки взболтать в кружечке с небольшим количеством воды. Для смазывания пряников после выпечки. Белок взбить, добавить лимонного сока и постепенно всыпать просеянную сахарную пудру. Отделить больше половины жидкой массы. Оставшуюся глазурь довести до густоты, добавляя пудру. Эту массу выложить в плотный пакетик, отрезать маленький уголок – выйдет помадка для рисования контуров и орнаментов (можно использовать кондитерский мешок). Тесто для пряников раскатать, приложить бумажный шаблон и вырезать ножом прямоугольники. Посередине вырезать с помощью формочек для печенья рождественский мотив и перенести на смазанный противень. Выпекать в разогретой духовке 15-20 минут. После выпечки, когда пряник чуть-чуть остынет, смазать поверхность взболтанным желтком. Контуры пряника и внутреннего отверстия обвести подготовленной густой глазурью в пакетике волнистыми линиями. Когда высохнет, закрасить всю поверхность жидкой глазурью при помощи кисточки или шпателя. Дать высохнуть. Нарисовать узоры глазурью в кондитерском мешке.

Video: Подарки на День святого Валентина своими руками Как сделать поделки на День святого Валентина своими руками? Простые идеи поделок на День святого Валентина для любимых

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Открытка с сердечком-спиралькой

А если вы всё же любите возиться с цветной бумагой, предлагаем вам несколько способов сделать валентинку, которая точно запомнится адресату!

Изготовьте открытку с сердечком-спиралькой. Объёмные элементы всегда интересны. Аккуратно впишите вокруг пружинки самые тёплые пожелания и слова любви.

Или нарежьте цветную бумагу похожих оттенков на тонкие полоски, выложите их градиентом в прорезях белого картона (желательно с тиснением, чтобы было ещё более красиво и нарядно), подклейте по краям.

Раз вы уже нарезали полосочки, может, займёмся квиллингом? От простых элементов-сердечек из одной полосочки с «рожками» до более сложных форм! Такие объёмные ажурные фигуры не грех развесить по дому на «постоянку»! Любим-то мы друг друга каждый день!

А теперь суперидея, как впечатлить любимую, от нашей любимой рукодельницы Ольги Волковой! Это необычная версия кулона из лучшего романтического фильма – «Сердце океана» из «Титаника»!

Красивый кулон

Для этого подарка на День святого Валентина нужно запастись терпением. И особой солью. Кстати, получается довольно символичный презент для пар, которые давно вместе и «съели не один пуд соли». Будем выращивать соляной кристалл в форме сердца.

Итак, нам понадобится:

Проволока – 1 м

Шерстяная нить – 1 м

Красители – на кончике чайной ложки

Алюмокалиевые квасцы (можно купить в любой аптеке) – 50 г

Лоскут бархата

Цепочка из страз – прим. 40–45 см

Изготовление:

1. Для начала разделяем проволоку наполовину и наматываем на нее шерстяную нитку. Наматывать нужно очень плотно, чтобы не оставалось незаплетённой проволоки. Теперь из проволоки делаем форму сердечка.

2. В горячей, только что закипячённой воде разводим алюмокалиевые квасцы. Добавлять необходимо до тех пор, пока они не перестанут растворяться в теплой воде и не начнут собираться на дне (где-то 50 граммов).

3. Постепенно добавляем красители. Цвет доводим до той концентрации, которая вас устроит.

4. Привязываем заготовку к нитке, а саму нитку – к палочке от мороженого или карандашу. Опускаем конструкцию в воду. Оставляем банку на 4–5 дней. Когда на заготовке появятся кристаллы, сливаем раствор. Сушим кристаллы. Закрепляем их прозрачным лаком для ногтей или для декупажа.

5. Чтобы сделать из заготовки кулон, как у Роуз из «Титаника», приклеиваем с тыльной стороны кусочек бархата по форме основы и оклеиваем цепочкой по схеме, показанной в видео.

Теперь вы готовы встретить День святого Валентина: идеи подарков своими руками перед вами. Дерзайте!

Video: Подарки на День святого Валентина своими руками Как сделать поделки на День святого Валентина своими руками? Простые идеи поделок на День святого Валентина для любимых