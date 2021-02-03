Поздравить свою половинку с днём влюбленных можно по-разному. Например, удивить чем-то вкусненьким. Что же приготовить на День Святого Валентина – читайте в нашем материале.

Завтрак в форме сердца

Если вы живёте вместе, то порадуйте любимого человека с самого утра.

Приготовление:

Взбейте яйца вместе с молоком. Добавьте соль по вкусу. Поджарьте яичницу в тостовом хлебе, вырезав сердечко. Также можно создать формочку из продуктов. Например, разрежьте вдоль сосиски, не дорезая 1,5 см. Изогните их и скрепите зубочисткой. Вылейте в сердце яйцо и жарьте несколько минут.

Романтический завтрак готов.

Салаты и блюда с афродизиаками

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Если у вас есть немного времени, можно приготовить любимое блюдо вашей второй половинки и украсить его сердечками из овощей или фруктов. Приготовьте лёгкий праздничный салат и выложите его салат в форме сердца. Также в этот вечер порадуйте любимого блюдом с морепродуктами, грибами или другими афродизиаками. Например, салатом из авокадо с тунцом.

Ингредиенты:

Авокадо — 2-3 шт.

Консервированный тунец — 1 банка.

Сладкая красная луковица — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Специи по вкусу.

Приготовление:

Очистите авокадо так, что бы кожура осталась целой. Мякоть полейте лимонным соком, для того чтобы она сохранила свой красивый ярко зеленый цвет и разомните вилкой до состояния пюре. Нарежьте мелко лук и смешайте с авокадо. Добавьте в пюре тунец и приправьте специями. Выложите всё в «лодочки» из кожуры авокадо и подавайте к столу.

Пицца в форме сердца

Пицца в форме сердца – универсальный вариант. Её любят практически все и приготовить пиццу достаточно просто. Ваш любимый обязательно оценит такой сюрприз. Наверняка вы знаете, что предпочитает возлюбленный. Обязательно используйте сыр, мясо, томатный соус и разные начинки.

Десерты на День Святого Валентина

Сделайте день Святого Валентина для своего любимого по-настоящему сладострастным! В этом вам помогут романтические десерты в форме сердца.

Воздушные безе

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Ингредиенты:

Яичные белки – 4 штуки.

Сахар – 1 стакан.

Крахмал – 1/2 стакана.

Лимонная кислота.

Приготовление:

Белки взбейте со стаканом сахара и лимонной кислотой до белой устойчивой пены с помощью миксера. Всыпьте крахмал и продолжайте взбивать. На бумаге для выпечки нарисуйте сердечка, выложите пену из белков. Отправляйте в разогретую до 100°C духовку. Сушите безе примерно 1,5-2 часа. Украсьте десерт фруктами.

Брауни

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан.

Разрыхлитель – 1/2 ч. ложки.

Шоколад – 60 г.

Сливочное масло – 1/2 стакана.

Сахар – 1 стакан.

Яйца – 2 шт.

Ванильный экстракт по вкусу.

Соль по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте полстакана муки, половинку чайной ложки разрыхлителя и немножко соли. Растопите в сотейнике 60 грамм шоколада и 1/2 стакана растопленного сливочного масла на среднем огне, периодически помешивая. Снимите с огня и добавьте 100 гр. муки, стакан сахара, 2 яйца и немножко ванильного экстракта. Переложите тесто в форму и выпекайте в течение 25 минут. Посыпьте сахарной пудрой и украсьте клубникой или малиной.

И конечно же, главное в романтическом ужине на 14 февраля – ваша любовь, забота и праздничное настроение.