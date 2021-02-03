Что приготовить на День святого Валентина: рецепты блюд
Поздравить свою половинку с днём влюбленных можно по-разному. Например, удивить чем-то вкусненьким. Что же приготовить на День Святого Валентина – читайте в нашем материале.
Завтрак в форме сердца
Если вы живёте вместе, то порадуйте любимого человека с самого утра.
Приготовление:
- Взбейте яйца вместе с молоком. Добавьте соль по вкусу.
- Поджарьте яичницу в тостовом хлебе, вырезав сердечко.
- Также можно создать формочку из продуктов. Например, разрежьте вдоль сосиски, не дорезая 1,5 см.
- Изогните их и скрепите зубочисткой.
- Вылейте в сердце яйцо и жарьте несколько минут.
Романтический завтрак готов.
Салаты и блюда с афродизиаками
Больше по теме: День святого Валентина 2021: приметы о любви к празднику
Если у вас есть немного времени, можно приготовить любимое блюдо вашей второй половинки и украсить его сердечками из овощей или фруктов. Приготовьте лёгкий праздничный салат и выложите его салат в форме сердца. Также в этот вечер порадуйте любимого блюдом с морепродуктами, грибами или другими афродизиаками. Например, салатом из авокадо с тунцом.
Ингредиенты:
- Авокадо — 2-3 шт.
- Консервированный тунец — 1 банка.
- Сладкая красная луковица — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Специи по вкусу.
Приготовление:
- Очистите авокадо так, что бы кожура осталась целой.
- Мякоть полейте лимонным соком, для того чтобы она сохранила свой красивый ярко зеленый цвет и разомните вилкой до состояния пюре.
- Нарежьте мелко лук и смешайте с авокадо.
- Добавьте в пюре тунец и приправьте специями.
- Выложите всё в «лодочки» из кожуры авокадо и подавайте к столу.
Пицца в форме сердца
Пицца в форме сердца – универсальный вариант. Её любят практически все и приготовить пиццу достаточно просто. Ваш любимый обязательно оценит такой сюрприз. Наверняка вы знаете, что предпочитает возлюбленный. Обязательно используйте сыр, мясо, томатный соус и разные начинки.
Десерты на День Святого Валентина
Сделайте день Святого Валентина для своего любимого по-настоящему сладострастным! В этом вам помогут романтические десерты в форме сердца.
Воздушные безе
Больше по теме: Что можно подарить на День Святого Валентина?
Ингредиенты:
- Яичные белки – 4 штуки.
- Сахар – 1 стакан.
- Крахмал – 1/2 стакана.
- Лимонная кислота.
Приготовление:
- Белки взбейте со стаканом сахара и лимонной кислотой до белой устойчивой пены с помощью миксера.
- Всыпьте крахмал и продолжайте взбивать.
- На бумаге для выпечки нарисуйте сердечка, выложите пену из белков.
- Отправляйте в разогретую до 100°C духовку.
- Сушите безе примерно 1,5-2 часа.
- Украсьте десерт фруктами.
Брауни
Ингредиенты:
- Мука – 1 стакан.
- Разрыхлитель – 1/2 ч. ложки.
- Шоколад – 60 г.
- Сливочное масло – 1/2 стакана.
- Сахар – 1 стакан.
- Яйца – 2 шт.
- Ванильный экстракт по вкусу.
- Соль по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Смешайте полстакана муки, половинку чайной ложки разрыхлителя и немножко соли.
- Растопите в сотейнике 60 грамм шоколада и 1/2 стакана растопленного сливочного масла на среднем огне, периодически помешивая.
- Снимите с огня и добавьте 100 гр. муки, стакан сахара, 2 яйца и немножко ванильного экстракта.
- Переложите тесто в форму и выпекайте в течение 25 минут.
- Посыпьте сахарной пудрой и украсьте клубникой или малиной.
И конечно же, главное в романтическом ужине на 14 февраля – ваша любовь, забота и праздничное настроение.