Победительница конкурса «Мисс Украина 2017» Полина Ткач знает, как за 4 дня избавиться от прыщей и как правильно ухаживать за лицом. Своими секретами женской красоты она поделилась в студии «Все буде добре». Детальнее о том, как лечить прыщи быстро, эффективно и недорого, – в нашем материале.

У нашей красавицы Полины Ткач тоже были проблемы с кожей. Сейчас ее замечательное лицо остается таким чистым далеко не благодаря хорошей генетике, а потому, что она умеет качественно ухаживать за ним. Итак, чтобы всегда быть на высоте, записывайте советы!

Протираем, умываем лицо

Бесспорно, перед тем, как проводить любые манипуляции с лицом, сначала мы моем руки и умываем лицо. В этом поможет мицеллярная вода и ватный диск. Важно выбрать средство, которое подойдет вашему типу кожи и будет мягким. Если вы привыкли умываться водой, то она должна быть прохладной, но никак не горячей. Горячая вода только сушит кожу. Еще один совет: не используйте салфетки для умывания. Они содержат спирт, который раздражает кожу, тем более прыщики. К тому же, чтобы ими умываться, нужно хорошо тереть кожу, а это только ухудшит ее состояние и усугубит проблему прыщей.

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Точечно обрабатываем прыщи кубиками льда из настоя березовых почек

Следующий шаг — обработать каждый прыщик и убрать покраснения. Для этого мы берем кубик льда, но не простой. Приготовьте специальную настойку из березовых почек. Березовые почки продаются в аптеке и стоят примерно 30–40 грн.

Рецепт: 1 столовую ложку почек залить 200 мл кипятка. Накрыть крышкой, оставить для того, чтобы все остыло. Затем необходимо процедить отвар и разлить в форму для льда. Заморозить. Запомните, что этого льда хватит на все дни лечения.

Обрабатываем льдом потому, что из-за того, что вы, вероятнее всего, выдавливали прыщи, кожа покраснела, она «в стрессе» и ее надо успокоить. Лед «заморозит» покраснение и уберет его.

1 кубик льда необходимо завернуть в тонкое полотенце или носовой платок. Приложите «сверточек» к прыщику примерно на 1 минуту. Если краснота не прошла сразу, надо повторить процедуру.

Секрет: если вам срочно надо убрать покраснение, можно нанести на прыщ небольшое количество зубной пасты и примерно минуту подержать. Она тоже замечательно убирает покраснение.

Точечно обрабатываем прыщи лимонным тоником

Убрав покраснение, нужно продезинфицировали прыщи, сузить поры, то есть закрыть их, чтобы туда не попадала инфекция.

Для этого протираем каждый прыщ тоником, который сужает поры. Необходимо нанести его на ватный диск и протереть пораженные участки кожи.

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Наносим на лицо маску из розовой и белой глины

Теперь нужно смягчить кожу, успокоить ее в местах поражения и нанести на «чистые» участки для профилактики маску из розовой и белой глины. Они продаются в аптеках и стоят до 20 грн каждая.

Для приготовления: в отдельной чистой посуде смешать по 1 ст. л. белой и розовой глины и добавить нужное количество теплой воды, чтобы смесь стала по консистенции похожа на жирную сметану. Далее нанесите кисточкой смесь на кожу и оставьте на 10 минут. Смывайте маску исключительно теплой водой.

Никогда не вытирайте лицо полотенцем, потому что уже после первого использования на ткани появляются бактерии, которые во влажной среде только растут. Всегда промакивайте лицо сухими салфетками.