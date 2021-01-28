Наталья Холоденко никогда бы не смогла сбросить 25 килограммов без своих секретов. Специально для «Все буде добре» она открыла метод мотивации на похудение! Отныне вы будете знать: как не забросить уход за собой, не прекратить тренировку и не сорваться во время правильного питания. Подробнее о мотивации во время похудения – в материале.

Эксперт «Все буде добре» психолог Наталья Холоденко знает, как потерять вес без вреда для здоровья. Благодаря ее советам мы узнали, как мотивировать себя на похудение. И как же не поверить словам этой красавицы, когда знаешь, что с помощью своих методов она смогла сбросить 25 килограммов.

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Как не забросить уход за собой

Делайте манипуляции по уходу за собой, разбивая все процедуры следующим образом:

на ночь наносите, например, лифтинг-крем по массажным зонам и хорошо массируйте лицо поднимая кожу вверх;

с утра делайте массаж кубиками льда, поскольку эти процедуры хорошо тонизируют кожу и убирают лишние отеки;

в обеденный перерыв делайте гимнастику для лица.

Главное правило этого секрета – регулярность. Вы приучите себя делать это регулярно, как чистите зубы. Если у вас очень плотный график, стоит заранее планировать процедуры по уходу за собой, делая напоминание на телефоне. А если у вас каждую неделю свободные выходные, можно наверстать те процедуры, которые вы не успели сделали в течение недели. Главное – понимать, для чего вы все это делаете и какой это даст результат. Например: «Когда я чищу зубы я знаю, что они не будут портиться и они останутся целыми». Так же и с уходом: «Я делаю различные манипуляции с лицом, чтобы оно было молодым, сияющим, здоровым и подтянутым». Максимально отфотошопьте свое лицо согласно вашим желаниям. Сделайте скулы, гладкую кожу, подтянутую зону подбородка, отсутствие мешков под глазами. Разместите это фото у всех зеркал и у кровати, чтобы вы видели, к чему должны стремиться. Эту фотографию сделайте заставкой телефона и компьютера. Это будет служить как доска желаний и визуализации.

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Как не сорваться и не забросить тренировки

Для этого следует понимать, для чего вы занимаетесь спортом. Если просто потому, что это модно и так делают все подруги, то из этого, конечно же, ничего не получится. Вы должны научить свое тело воспринимать тренировки как необходимый полезный элемент, например, как принимать душ или пить воду. То есть все делается только из-за привычки и осознания. Для этого стоит делать ежедневные небольшие тренировки, скажем, на живот, ноги, руки и спину. Делайте их хотя бы в течение 10 минут, но каждый день. С каждым днем ​​увеличивайте интенсивность своих тренировок, пусть мышцы привыкают к большей нагрузке.

Для тренировки не обязательно идти в спортивный зал, их можно делать и дома. Есть люди, которые не могут полноценно выполнять какие-то упражнения публично, поскольку боятся показаться смешными, нелепыми или комплексуют из-за своих габаритов. Поэтому лучше заниматься в том месте, где чувствуете себя комфортно и где вам ничего не помешает. При каждой свободной минуте потяните руки, носки, шею, спину, по возможности сделайте даже на работе небольшую растяжку. Мышцы должны в течение дня работать, пусть привыкают, что они должны работать. Когда они будут в ежедневном тонусе, то скоро не смогут без тренировки, и у вас появится зависимость от тренировок. Наталья Холоденко считает, что это лучшая зависимость, которая только может быть.

Отфотошопьте фото вашего тела, или даже можно взять какую-нибудь красивую фотографию со стройным телом какой-то звезды, пристроить туда свою голову и повесить в то место, где вы обычно тренируетесь, чтобы видеть, к чему вы стремитесь.

Как не сорваться во время правильного питания или диеты

Во-первых, чтобы не наедаться на ночь, надо обязательно завтракать! Если вы не завтракаете, не обедаете, то на ночь вы будете все это компенсировать сладким, копченым, соленым, жирным. Поэтому прежде всего завтракайте. Данный прием пищи должен быть сытным, между завтраком и обедом пейте много воды, в обед тоже стоит есть, и конечно, ужинайте. Если вы пропускаете хотя бы один прием пищи в день, вам грозит переедание ночью или поздние переедания, которые не дают возможности сбросить вес и приучить ваш организм к правильному питанию.

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По собственному опыту Натальи: «Я часто ела маленькими порциями в течение двух недель, пытаясь таким образом похудеть, а потом съедала кусок торта и набирала быстро два лишних килограмма».

Поэтому следует выработать культуру потребления и питания, и приучить себя к этому.

Когда вы на диете или правильно питаетесь, важно есть вкусную пищу, выбирайте те продукты, которые вкусны, полезны и менее калорийны. Если диета невкусная, то ничего из этого не выйдет. Человек устроен так, что на уровне подсознания желает чего-то вкусного.

И главное – стоит понять, что еда – это наше горючее, благодаря которому мы движемся и получаем энергию. Если некачественное топливо залить в машину, она быстро портится, а ее трубы и мотор становятся жирными и непривлекательными. То же самое и с нашим телом: чем больше мы потребляем плохой пищи, тем быстрее наш организм становится похожим на тот же засаленный двигатель.