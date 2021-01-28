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Насыпной пирог с яблоками

28.01.2021

Нет времени возиться с тестом, а семья просит вкусных, ароматных пирогов? Приготовьте насыпной пирог без теста всего за 7 минут. Больше времени для себя и родных – меньше времени у плиты! Читайте, как приготовить насыпной пирог, в материале.

яблочный пирог

 

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Ингредиенты для яблочного пирога:

  • Мука – 0,5 ст.
  • Манная крупа – 0,5 ст.
  • Сахар – 0,5 ст.
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Корица – 1 ч. л.
  • Яблоко – 4 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Грецкие орехи – 3 ст. л.
  • Изюм — горсть

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Приготовление яблочного пирога:

  1. Смешать сухие ингредиенты.
  2. Натереть на терке очищенные яблоки.
  3. В форму для выпечки натереть замороженное масло, сверху посыпать небольшим слоем из сухих ингредиентов.
  4. Выложите слой из яблок и орехов.
  5. Затем снова посыпать сухой смесью.
  6. Добавить второй слой из начинки и сверху посыпать сухой смесью.
  7. Присыпать сверху тертым сливочным маслом.
  8. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
  9. Посыпать сахаром за 5 минут до готовности.
  10. Остудить готовый пирог.
  11. Присыпать сахарной пудрой и листьями мяты.

Приятного аппетита!

Video: Насыпной пирог с яблоками

Насыпной пирог - рецепт быстрого насыпного пирога с яблоками, который можно приготовить за 7 минут. Пошаговый рецепт быстрого насыпного пирога от Все буде добре

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