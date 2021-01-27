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Соус чимичурри: рецепт от Александра Якутова

27.01.2021

В одном из выпусков «Все буде добре» открылось новое непревзойденное блюдо от шеф-повара Александра Якутова. Подробный рецепт соуса чимичурри к стейку рибай можете найти в нашем материале.

соус чимичурри

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Ингредиенты:

  • кинза — 1 пучок
  • петрушка — 1 пучок
  • листья орегано
  • зелень тимьяна
  • лук — 4 шт.
  • чеснок — 1 г.
  • перец чили — 1–2 шт.
  • соль — 2–3 ч. л.
  • виноградный уксус 5% — 1 стакан
  • оливковое масло — 1/2  литра

Приготовление:

  1. Измельчите ножом большой пучок кинзы, петрушки, листья орегано и зелень тимьяна, а также 4 очищенных луковицы, головку чеснока (можно выдавить через пресс) и 1 или 2 перца чили, нарезанных вместе с семенами.
  2. Все ингредиенты сложите в миску, добавьте 2–3 чайные ложки соли, один стакан виноградного пятипроцентного уксуса и тщательно смешайте.
  3. Добавьте поллитра оливкового масла (можно использовать любое) и снова тщательно перемешайте.

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