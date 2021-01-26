Вместе со снегом и морозами зимой приходит и пора простуды и гриппа. Кашель, боль в горле, озноб и насморк можно легко вылечить с помощью народных средств. Топ-5 народных методов в борьбе с гриппом и простудой быстро поставят вас на ноги. Как быстро вылечить простуду с помощью народных средств — читайте в материале.

Имбирный чай

Имбирь – главное оружие в борьбе с простудой и гриппом. Чай из натёртого корня имбиря хорошо согреет и ускорит метаболизм. К тому же, он содержит вещества, которые убивают риновирусы — причину заболевания. Для лучшего эффекта стоит добавить немного мёда и лимона. Пить такой чай можно хоть целый день. Ежедневно выпивая минимум 3 чашки, вы быстро забудете о боли в горле и слабости.

Молоко и масло какао

Облегчить ангину поможет молоко с маслом какао. Нагрейте молоко и добавьте 1 чайную ложечку масла какао. Такой «коктейль» незаменим при сильной боли в горле, а его вкус понравится даже детям.

Ингаляции с травами

Для прогрева верхних дыхательных путей сделайте ингаляцию. Такой вариант очень быстро поможет справиться с простудой и кашлем. Залейте кипятком две столовых ложки сбора трав — шалфея, ромашки, липы и мяты. После этого наклонитесь над емкостью с отваром и дышите 5-7 минут, накинув полотенце.

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Малина

Как известно, малина – природный аспирин, поскольку содержит салициловую кислоту. Такой ягодный чай поможет снизить температуру и не навредить желудку, как жаропонижающие медикаменты. Более того, отвар из листьев малины будет тормозить развитие локальных воспалительных процессов, поэтому теплым малиновым чаем можно полоскать больное горло.

Чеснок и лук

Чеснок и лук не такие приятные и вкусные методы лечения, как чаи из малины или имбиря, но также помогут вам быстрее выздороветь. В народе их называют «врагами паразитов», поскольку они не позволяют попадать новой инфекции в организм. Целебные свойства лука также знамениты как народный антибиотик. Добавляйте по 1-2 зубчику чеснока к каждому приему пищи. Можно также измельчить чеснок и смешать его с салом или маслом. Лук можно употреблять как в свежем, так и в отпаренном виде.

И самым действенным народным методом является чеснок с медом. Такой микс используют для лечения разных воспалительных процессов. Совмещение этих двух ингредиентов улучшает кровообращение, тем самым усиливает борьбу организма с вирусом. Также можно самостоятельно приготовить сироп, употребление которого поможет почувствовать себя лучше уже на следующий день. Для этого вам необходимо взять 15 зубчиков чеснока и измельчить его с помощью пресса. Смешайте с 300 граммами жидкого меда и дайте неделю настояться.

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И помните, что к этому всему необходимо добавить сон, хорошее питание и обильное питье. Берегите себя и будьте здоровы!