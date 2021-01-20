Думаете, из тыквы невозможно приготовить чизкейк? А вот и неправда! Кулинар Лиза Глинская раскрыла секрет тыквенного десерта без сахара по собственному рецепту! Узнайте, как приготовить тыквенный чизкейк, в нашем материале.



Больше по теме: Десерты из тыквы: топ-3 рецептов

Ингредиенты:

Тыква – 300 г

Галетное печенье – 200 г

Финики – 150 г

Маскарпоне – 800 г

Яйца – 2 шт.

Цедра половины апельсина

Сок апельсина — 30 м

Кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Мускатный орех молотый – 1/3 ч. л.

Манная крупа – 2 ст. л.

Звездочка аниса

Больше по теме: Как выбрать сладкую и полезную тыкву

Приготовление тыквенного чизкейка:

Финики отделить от косточек, снять шкурки и перемолоть в блендере с галетным печеньем. Полученную массу уложить нижним слоем в форму для выпекания. Сыр маскарпоне взбить с соком апельсина, добавить яйца, крахмал и цедру. Залить в форму вторым слоем. Поставить форму с пирогом на водяную баню и отправить в духовку, разогретую до 170 градусов на 40 минут. Перемолоть запеченную тыкву, молотый мускатный орех, оставшиеся финики и манку. Достать из духовки двухслойный пирог, залить сверху третьим слоем из тыквы. Затем поставить пирог на водяную баню в духовку (170 градусов) еще на 20 минут. Подавать пирог охлажденным, украсив кубиками карамелизированной тыквы и звездочкой аниса.