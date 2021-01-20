Кефирная маска для сухих волос: рецепт Ольги Сумской
20.01.2021
Ваши волосы превратились в настоящую солому? Вы уже и не надеетесь вернуть им жизненную силу? Вас спасет кефирная маска для волос! Даже самые сухие и ломкие волосы станут снова блестящими, шелковистыми и здоровыми с помощью кефирной маски по рецепту Ольги Сумской. Подробнее в материале.
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Ингредиенты для маски:
- Теплый кефир – 100 мл
- Желток — 1 шт.
- Ржаная мука – 2 ст. л.
- Гороховая мука – 2 ст. л.
- Витамин Е (в каплях) – 2-3 капли
Кефир, желток, гороховая и ржаная мука – это протеины. Они помогают восстановить структуру поврежденных волос, укрепить их, сделать более эластичными и плотными.
Витамин Е придает блеск и сияние волосам, делает их шелковистыми на ощупь и на вид.
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Приготовление:
- Смешать все ингредиенты, нанести их на всю длину волос, укутать голову полиэтиленовым пакетом и полотенцем.
- Оставить маску на 15 минут, затем смыть теплой водой и высушить волосы.
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