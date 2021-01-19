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Кофе по-венски: рецепт приготовления от Екатерины Великой

19.01.2021

Вкуснейший кофе по-венски можно приготовить самостоятельно в домашних условиях! Все, что вам нужно, — правильный рецепт и огромный энтузиазм. Удивите своих родных нежнейшим вкусом этого превосходного напитка. Узнайте, как приготовить кофе по-венски в мастер-классе Екатерины Великой!

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Ингредиенты:

  • Сахар — 1 ч. л.
  • Сахарная пудра
  • Кофе только смолотый — 6 ч. л.
  • Вода
  • Сливки для взбивания 33% — 150 мл
  • Какао порошок — по вкусу
  • Корица — по вкусу

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iStock-474952728Приготовление:

  1. Взбить сливки с небольшим количеством сахарной пудры в устойчивую пену, поставить в холодильник.
  2. Всыпать кофе и сахар в турку, залить 2/3 стакана холодной воды.
  3. На небольшом огне, помешивая, довести кофе до кипения. Затем процедить напиток в подогретые стаканы такого объема, чтобы он занял меньше половины стакана.
  4. В горячий кофе выложить холодные взбитые сливки, подавать по желанию с корицей или какао-порошком.

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Полезные советы:

  • Сливки, а также посуда, с которой они будут контактировать, должны быть холодными.
  • Выбирайте сливки с высоким процентом жирности, например 33%. Такие сливки лучше взбиваются.
  • Сахарную пудру нужно добавлять в конце взбивания.
  • Кофе должен занять меньшую половину чашки — примерно 20 процентов, а сливки большую — 80 процентов.

Video: Кофе по-венски: рецепт приготовления от Екатерины Великой

Как приготовить кофе по-венски, расскажет Екатерина Великая. В ее мастер-классе вы узнаете рецепт, а также все тонкости приготовления этого вкусного напитка

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