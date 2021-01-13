Тыквенный чизкейк: рецепт от Лизы Глинской
13.01.2021
Думаете, из тыквы невозможно приготовить чизкейк? А вот и неправда! Кулинар Лиза Глинская раскрыла секрет тыквенного десерта без сахара по собственному рецепту! Узнайте, как приготовить тыквенный чизкейк, в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Тыква – 300 г
- Галетное печенье – 200 г
- Финики – 150 г
- Маскарпоне – 800 г
- Яйца – 2 шт.
- Цедра половины апельсина
- Сок апельсина — 30 м
- Кукурузный крахмал – 2 ст. л.
- Мускатный орех молотый – 1/3 ч. л.
- Манная крупа – 2 ст. л.
- Звездочка аниса
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Приготовление тыквенного чизкейка:
- Финики отделить от косточек, снять шкурки и перемолоть в блендере с галетным печеньем. Полученную массу уложить нижним слоем в форму для выпекания.
- Сыр маскарпоне взбить с соком апельсина, добавить яйца, крахмал и цедру. Залить в форму вторым слоем.
- Поставить форму с пирогом на водяную баню и отправить в духовку, разогретую до 170 градусов на 40 минут.
- Перемолоть запеченную тыкву, молотый мускатный орех, оставшиеся финики и манку.
- Достать из духовки двухслойный пирог, залить сверху третьим слоем из тыквы. Затем поставить пирог на водяную баню в духовку (170 градусов) еще на 20 минут.
- Подавать пирог охлажденным, украсив кубиками карамелизированной тыквы и звездочкой аниса.
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