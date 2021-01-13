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Тост с яйцом-пашот и авокадо: рецепт

13.01.2021

В программе «Все буде добре» это блюдо очень понравилось Олегу Виннику. Пошаговый рецепт тоста с яйцом-пашот и авокадо читайте в нашем материале.

тост с яйцом-пашот и авокадо

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Ингредиенты:

  • Тостовый хлеб цельнозерновой с отрубями — 2 ломтика
  • Авокадо — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Руккола — 100 г
  • Масло оливковое — 40 мл
  • Соль — 5 г
  • Черный молотый перец — 3 г

Приготовление:

  1. На сухой сковороде обжарьте 2 ломтика хлеба.
  2. Очистите авокадо от кожуры и уберите косточку.
  3. Нарежьте половинки авокадо тонкими ломтиками и выложите на тосты веером.
  4. Сварите два яйца пашот: поставьте на огонь кастрюлю с водой; как только на дне появятся пузырьки, закрутите воронку и вылейте яйцо в воду. Варить нужно 2–3 минуты каждое яйцо.
  5. Промокните яйца бумажным полотенцем и положите их на тосты. Затем нужно сбрызнуть их оливковым маслом, посолить и приправить свежемолотым перцем.
  6. Поверх яиц выложите немного рукколы и снова сбрызните оливковым маслом. Приправьте щепоткой соли и небольшим количеством перца.

Секрет 1. Ученый из Британии вывел формулу идеального тоста, по которой его толщина не должна превышать 9 мм.

Секрет 2. Чтобы очистить авокадо, разрежьте плод пополам, уберите косточку и с помощью чайной ложки отделите мякоть от кожуры плода.

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Секрет 3. Чтобы приготовить идеальное яйцо-пашот, разбейте яйцо в небольшую миску, нагрейте воду и добавьте в нее пару чайных ложек белого уксуса и щепотку соли. Готовое яйцо можно опустить в холодную воду, чтобы смыть уксус.

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