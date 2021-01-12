Пицца «Классика»: рецепт приготовления в домашних условиях
12.01.2021
По рецепту Олега Верняева вкусную пиццу «Классика» можно приготовить всего за 10 минут. Подробный рецепт быстрой пиццы «Классика» из выпуска «Все буде добре» читайте в материале.
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Ингредиенты:
- мука – 6 ст. л.
- яйца – 1 шт.
- сметана – 4 ст. л.
- соль – щепотка
- сода – щепотка
- оливковое масло – 1 ст. л.
Для начинки:
- твердый сыр – 300 г
- помидоры – 2 шт.
- брокколи – 200 г
- куриное филе (отварное) – 2 шт.
- болгарский перец – 2 шт.
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Приготовление:
- Брокколи отварить, нарезать.
- Взбить яйцо, добавить муку и сметану.
- Добавить соду и оливковое масло. Замесить тесто.
- Выложить тесто на сковородку, поджарить.
- Нарезать болгарский перец, помидоры, отварное куриное филе.
- Перевернуть тесто на сковородке.
- Курицу, сыр и перец выложить на корж в сковородку.
- Готовить 2–3 мин.
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