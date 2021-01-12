По рецепту Олега Верняева вкусную пиццу «Классика» можно приготовить всего за 10 минут. Подробный рецепт быстрой пиццы «Классика» из выпуска «Все буде добре» читайте в материале.

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Ингредиенты:

мука – 6 ст. л.

яйца – 1 шт.

сметана – 4 ст. л.

соль – щепотка

сода – щепотка

оливковое масло – 1 ст. л.

Для начинки:

твердый сыр – 300 г

помидоры – 2 шт.

брокколи – 200 г

куриное филе (отварное) – 2 шт.

болгарский перец – 2 шт.

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Приготовление:

Брокколи отварить, нарезать. Взбить яйцо, добавить муку и сметану. Добавить соду и оливковое масло. Замесить тесто. Выложить тесто на сковородку, поджарить. Нарезать болгарский перец, помидоры, отварное куриное филе. Перевернуть тесто на сковородке. Курицу, сыр и перец выложить на корж в сковородку. Готовить 2–3 мин.