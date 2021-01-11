Побалуйте своего любимого человека, приготовив вкусный белый шоколад. Тем более, что он очень полезен и устоять просто невозможно! Эксперт «Все буде добре» акушер-гинеколог Людмила Шупенюк поделилась с нами секретами приготовления вкусненького! Подробный рецепт белого шоколада – в материале.

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Ингредиенты:

какао-масло – 1 ст. л. (50 г)

сухое молоко – 50 г

ванильный экстракт – 1/4 ч. л.

стевия – 1/3 ч. л.

сухой цветочек лаванды – 2 ч. л.

Приготовление:

В растопленное какао-масло добавляем сухое молоко, ванильный экстракт и стевию. Тщательно размешиваем. В готовую шоколадную смесь добавляем сухие цветки лаванды. Перемешиваем. Заливаем в формы шоколад. Отправляем в морозильную камеру.

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