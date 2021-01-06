Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Торт со сгущенкой: рецепт от Надежды Матвеевой

06.01.2021

Гости уже на пороге, а у вас нет угощения к чаю? Надя Матвеева знает, как спасти ситуацию! Как и торт «Шахматная доска» или торт «Молочная девочка», торт со сгущенкой по фирменному рецепту порадует насыщенным вкусом, а для его приготовления нужно всего лишь 15 минут! Читайте пошаговый рецепт торта со сгущенкой от Надежды Матвеевой.

Больше по теме: Облепихово-имбирное мороженое: рецепт

Больше по теме: Тыквенный кекс: рецепт от Елизаветы Глинской

Ингредиенты

Для теста:

  • Сгущенное молоко – 0,5 банки
  • Яйцо – 3 шт.
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Мука – 1  ст.

Крем:

  • Сливки 33%  — 250 мл.
  • Сахарная пудра — 2 ст. л.

Глазурь:

  • Шоколад — 100 г.
  • Сливки – 1 ст. л.
  • Сливочное масло – 1 ст. л.
  • Фрукты, цветы, шоколад для украшения торта

Больше по теме:  Японский зеленый торт: рецепт

Приготовление:

  1. Духовку разогреть до 200 ⁰ С.
  2. Сгущенку взбить с яйцом.
  3. Добавить просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.
  4. На противень, застеленный пергаментом, вылить тесто.
  5. Выпекать 5-7 минут.
  6. Тем временем растопить шоколад на водяной бане. Добавить сливочное масло и сливки.
  7. Вырезать из готовых коржей 4 круга одного размера(14 см). Дать остыть.
  8. Сливки взбить с сахарной пудрой.
  9. На каждый слой выложить взбитые сливки. Полить шоколадной глазурью.

Video: Торт со сгущенкой: рецепт от Надежды Матвеевой

Готовим молочное суфле без сахара - рецепт диетического молочного суфле, в котором вместо сахара используется ароматный цикорий

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить