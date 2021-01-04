Топ-5 самых необычных способов избавиться от похмелья

Если вы бурно праздновали, то наверняка сейчас у вас не очень хорошее самочувствие. Вы не поверите, чего только не делают люди, чтобы избавиться от похмелья. Эксперты программы «Все буде добре» поэкспериментировали и определили, помогут ли неординарные методы избавиться от похмельного синдрома. Подробнее – в материале.

Первый день после Нового года – для многих самый сложный день в году! И парадокс в том, что это как раз не из-за усердной работы, а, наоборот – из-за безудержного веселья накануне. Поэтому люди спасаются, как только могут, от ужасного состояния, и придумывают невероятные и совершенно нелепые способы!

Первый метод. Кувырок

Первый способ из форумов – кувырок. Интернет-пользователи уверены, что такая нагрузка для тела и небольшой стресс для мозга помогут очнуться и быстрее прийти в себя. Врач Константин Зеленский утверждает, что умеренные физические нагрузки, например, прогулка или йога, могут помочь прийти в себя. А поскольку алкоголь и так повышает давление и ускоряет пульс, то кувырок может быть травмоопасным.

Второй метод. Валенки

Следующий метод использовал Петр I. При похмелье он надевал валенки! Царь и его придворные врачи верили, что овечья шерсть согревала ноги, расширяла сосуды, восстанавливала кровообращение по всему телу, что помогало быстрее прогнать кровь и избавиться от остатков распада алкоголя.

Третий метод. Лимон

Но встречаются и еще более неординарные способы. К примеру, протереть подмышки лимоном! Однако, если употреблять его во внутрь, то лимон действительно может помочь. Витамин С, которого в этом фрукте предостаточно, стимулирует работу печени, на которую алкоголь оказывает разрушительное влияние. Именно поэтому при похмелье рекомендуется выдавить сок одного лимона в 200-граммовый стакан воды и выпить.

Четвертый метод. Иголки

Этот способ похож на ритуал и напоминает чары вуду! Только иголки нужно втыкать не в куклу, а в пробку! Интернет-пользователи утверждают, если воткнуть непарное количество иголок в пробку, то похмелья не будет. Однако экстрасенс Алена Курилова рассказала, что в случае с похмельем магические ритуалы или высшие силы бессильны.

Пятый метод. Громкое пение

Над одном из форумов блуждает информация, что во время пения улучшается циркуляция крови и кислорода в организме, а это способствует выведению продуктов распада алкоголя. Но с этим методом рекомендуем быть осторожными! Похмельный синдром часто сопровождается повышенным давлением, поэтому громкие звуки могут усугубить состояние. Лучше просто прогуляться и насытиться кислородом. Он ускорит обменные процессы в организме и выведет алкоголь.

Как правильно избавляться от похмелья?

Во-первых, нужно учесть, что после употребления в больших количествах алкоголя организм обезвоживается, поэтому нужно выпить большое количество воды. Жидкость, так же, как и витамин С, активизирует работу почек, тем самым ускоряя детоксикацию, и восстанавливает нормальный водно-солевой баланс в организме.

Второе – прогулка, легкие физические нагрузки. Но только при отсутствии повышенного артериального давления и учащенного пульса. Это действует за счет улучшения метаболизма.

Также можно скушать банан. В этом фрукте в большом количестве содержится калий – минерал, количество которого в организме уменьшается, когда мы употребляем спиртное.

Еще хорошо помогает мед. Содержащаяся в меде фруктоза помогает быстрее избавляться от уксусного альдегида – вещества, которое образуется при расщеплении спиртного в организме.

Кроме того, в вашей аптечке тоже найдется вспомогательное средство – активированный уголь. Он поглощает и нейтрализирует яды, токсины и другие продукты распада алкоголя. Именно поэтому он просто незаменим при отравлениях. Нужно помнить, что, употребляя спиртное выше меры, вы отравляете организм. Принимать уголь нужно по 3 – 5 таблеток 3 раза в день, запивая водой, желательно за 30 минут до еды.

И еще, несмотря на плохое самочувствие, нужно обязательно кушать. Еда должна быть легкой и витаминной!

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