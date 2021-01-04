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Десерты из тыквы: топ-3 рецептов

04.01.2021

Не знаете, что приготовить из тыквы? Наша подборка десертов из тыквы поможет вам создать восхитительное блюдо. В списке полезных десертов — тыквенный пирог, тыквандю и даже съедобные вилки! Узнайте лучшие рецепты десертов из тыквы прямо сейчас!

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Тыквенный пирог

Ингредиенты:

  • Мускатная тыква (1 кг) — 1 шт.
  • Творог — 500 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Ванильный экстракт (ванилин) — 1 ч. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Яйца — 3–4 шт.
  • Корица молотая — 1 ч. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Грецкие орехи — 50 г

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Приготовление:

  1. Разрезать тыкву пополам, вычистить семечки, достать мякоть.
  2. Мякоть сварить или запечь в духовке до полной готовности.
  3. Готовую мякоть измельчить в блендере.
  4. В творог добавить яйцо, сахар, ванильный экстракт, орехи и перемешать.
  5. Смешать творожную массу с тыквенным пюре.
  6. Разогреть духовку до 180 °C.
  7. Половинки тыквы наполнить тыквенной смесью и отправить в духовку. Выпекать 45 мин. при температуре 200 °C.
  8. Готовый тыквенный пирог сверху смазать медом и украсить орехами.

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Тыквандю

Ингредиенты:

  • Тыква средняя — 1 шт.
  • Твердый сыр (3 сорта) — 600 г
  • Сливки (30%) — 200 г
  • Шампиньоны — 300 г
  • Чеснок — 1 шт.
  • Перец чили — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Помыть тыкву, удалить мякоть и смазать растительным маслом.
  2. Запекать в духовом шкафу 30 мин.
  3. Грибы, лук, чеснок перец, чили обжарить на растительном масле.
  4. Натереть сыр и смешать вместе.
  5. В полученную массу влить сливки и смесь трех сортов сыра.
  6. Перелить в тыкву, накрыть срезанной верхушкой тыквы. Запекать еще 15 мин. при 180 °C.

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Съедобные вилки

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное — 200 г
  • Желток яичный — 1 шт.
  • Грецкие орехи — 10 шт.
  • Тмин — 1 ч. л.
  • Мякоть тыквы

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Приготовление:

  1. Измельчить орехи. Смешать с тыквенной мякотью.
  2. Раскатать слоеное тесто.
  3. На одну половинку выложить мякоть с измельченными орехами.
  4. Накрыть второй половинкой и еще раз раскатать.
  5. Нарезать полосками 1,5 см и свернуть спиралями.
  6. Смазать желтком, посыпать тмином.
  7. Выпекать в духовке 15 минут при температуре 180 °C.

Video: Десерты из тыквы: топ-3 рецептов

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