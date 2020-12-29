Гречка, изюм, соленья и орешки – все это из-за несоблюдения норм санитарии в супермаркетах может иметь множество вредных бактерий. Константин Грубич рассказал для «Все буде добре», как обезвредить эти товары и уберечь себя от болезней. Итак, что делать для того, чтобы не отравиться гречкой, изюмом, соленьями и орешками, читайте в материале.

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Как обработать гречку из супермаркета

При варке гречки все вредные бактерии, как стафилококк или стрептококк, погибают. Но могут остаться плесневые грибы. Чтобы от них избавиться, перед варкой гречку надо прокалить в духовке.

Вариант 1. Сначала следует промыть гречку водой, чтобы избавиться от грязи, а потом – прокалить в духовке или сковороде (10–15 минут). Таким образом, высокая температура убьет все вредные микроорганизмы. После этого гречку можно засыпать в чистую обычную банку и использовать по необходимости.

Вариант 2. Промыть гречку. Залить ее кипятком и поставить в духовку при 170 градусов на 20 минут. Выключить духовку, но кастрюлю сразу не вынимать. Это поможет уничтожить споры грибов и бактерии. Известно, что в жидкости при нагревании до 60–70 градусов бактерии погибают в течение 20–30 минут.

Как обработать изюм из супермаркета

Вариант 1. Замачивайте сухофрукты кипятком 2 раза, не теплой водой, иначе только создадите благоприятную среду для размножения бактерий.

Вариант 2. Помойте, залейте кипятком и поставьте на водяную баню.

Как обработать соленья из супермаркета

Этот продукт надо осмотрительно выбирать в супермаркете. Обращайте внимание на рассол. Он должен быть немного мутноватым, а сами овощи не должны покрываться скользкой оболочкой. Обращайте внимание на дату производства и время, когда ​​продукция была выставлена на прилавок.

Как обработать орешки из супермаркета

Вариант 1. Промыть орешки под проточной водой несколько раз. Затем высушить их и отправить в духовку, чтобы прожарить. Обжаривать орешки надо при температуре 160 градусов 10 минут.

Вариант 2. Замочите орехи в горячей воде: в 250 мл воды развести 1 ч. л. соли.

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Как вымачивать орешки

грецкий — 8 часов

миндаль — 12 часов

фундук — 8 часов

арахис — 1–2 часа

кедровые — 8 часов

макадами — 4 часа

кешью — 6 часов