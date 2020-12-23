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Тыквенный чизкейк: рецепт от Лизы Глинской

23.12.2020

Думаете, из тыквы невозможно приготовить чизкейк? А вот и неправда! Кулинар Лиза Глинская раскрыла секрет тыквенного десерта без сахара по собственному рецепту! Узнайте, как приготовить тыквенный чизкейк, в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • Тыква – 300 г
  • Галетное печенье – 200 г
  • Финики – 150 г
  • Маскарпоне – 800 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Цедра  половины  апельсина
  • Сок апельсина — 30 м
  • Кукурузный крахмал – 2 ст. л.
  • Мускатный орех молотый – 1/3 ч. л.
  • Манная крупа – 2 ст. л.
  • Звездочка аниса

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Приготовление тыквенного чизкейка:

  1. Финики отделить от косточек, снять шкурки и перемолоть в блендере с галетным печеньем. Полученную массу уложить нижним слоем в форму для выпекания.
  2. Сыр маскарпоне взбить с соком апельсина, добавить яйца, крахмал и цедру. Залить в форму вторым слоем.
  3. Поставить форму с пирогом на водяную баню и отправить в духовку, разогретую до 170 градусов на 40 минут.
  4. Перемолоть запеченную тыкву, молотый мускатный орех, оставшиеся финики и манку.
  5. Достать из духовки двухслойный пирог, залить сверху третьим слоем из тыквы. Затем поставить пирог на водяную баню в духовку (170 градусов) еще на 20 минут.
  6. Подавать  пирог  охлажденным, украсив кубиками карамелизированной тыквы и звездочкой аниса.

 

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